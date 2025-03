CdM des Clubs : 4 clubs se battent pour récupérer la dernière place

Le malheur du Club Léon risque de faire un heureux. La semaine dernière, la FIFA avait annoncé l’exclusion de la formation mexicaine de la Coupe du Monde des Clubs 2025, prévue cet été (15 juin au 13 juillet prochain aux États-Unis). L’instance du football mondial avait justifié cette décision par une violation des règles de multipropriété, puisque le Club Léon est effectivement détenu par le même groupe d’investisseurs (Grupo Pachuca) que le CF Pachuca, aussi qualifié pour cette nouvelle compétition.

Il restait à déterminer l’identité de l’équipe qui remplacerait alors le Club Léon. Et à en croire L’Équipe, elles sont au moins 4 à se livrer une âpre concurrence pour récupérer le dernier ticket. Le Los Angeles FC d’Hugo Lloris et Olivier Giroud en fait partie. Battue par le club mexicain en finale de C1 Concacaf en 2023, la franchise floridienne revendique sa place, alors que la MLS pousse aussi pour intégrer le Colombus Crew, dirigé par l’entraîneur français Wilfried Nancy, et battu en finale de Ligue des Champions Concacaf l’an passé par Pachuca. Le Philadelphia Union, meilleure équipe de MLS au classement de la Concacaf sur les quatre dernières années, s’estime aussi légitime, tout comme le Deportiva Alajuelense (Costa Rica). Les Tigres UANL d’André-Pierre Gignac pourraient aussi postuler. Une décision est attendue en avril.