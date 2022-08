Bundesliga : Fribourg enchaîne contre Bochum

Fribourg peut remercier Vincenzo Grifo (29 ans). Ce vendredi, les Breisgau-Brasilianer se sont imposés par la plus petite des marges face à Bochum (1-0), dans le cadre de la 4ème journée de Bundesliga. Le milieu de terrain italien a inscrit le seul but de la partie, en suivant bien un penalty tiré par ses soins et repoussé par Manuel Riemann (48e)

Fribourg, qui gagne pour la troisième fois de la saison dans le championnat allemand, se replace en 2ème position juste derrière le Bayern et confirme son succès acquis à Stuttgart le week-end dernier. Bochum, défait lourdement par l'ogre munichois la semaine dernière (0-7), est bon dernier du classement.