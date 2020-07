Vente OM : Adil Rami s'exprime sur Mohamed Ajroudi

La suite après cette publicité

Depuis quelques semaines maintenant, l'Olympique de Marseille fait la Une du football français. En effet, autour du club, un projet de rachat est né et ceux qui le portent se nomment Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d'affaires franco-tunisien, et Mourad Boudjellal, l'ancien patron du Rugby club de Toulon. Adil Rami, l'ancien défenseur de l'OM âgé de 34 ans, semble bien connaître le premier cité et s'est exprimé, sur sa story Instagram, à son sujet, ce mercredi.

« Qu'est ce que ça dit avec Monsieur Boudjellal et monsieur Ajroudi ? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance de le rencontrer, je pars en vacances avec son fiston, je peux vous dire que ce sont des gens bien, des amours, et ça change. Je n'ai pas suivi », a expliqué celui qui vient de fêter son anniversaire de deux ans en tant que champion du monde de football et qui est sans club depuis son départ de Sotchi, en Russie.