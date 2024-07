Monaco veut prolonger Magnes Akliouche

A 22 ans, Magnes Akliouche s’est affirmé cette saison à l’AS Monaco. Du haut de ses 8 buts et 4 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues, le milieu offensif commence à devenir important et être sollicité. Le PSG a un oeil dessus, comme nous vous l’affirmions en mai dernier. L’ASM souhaite le conserver, lui qui est sous contrat jusqu’en 2026. Thiago Scuro assure à L’Equipe que le sujet d’un nouveau bail est dans les tuyaux.

«Sa décision et la nôtre est que nous avons pour priorité de le voir rester. On a eu de bonnes discussions avec lui et son agent pour prolonger son contrat. Il sait très bien qu’avoir une saison à l’AS Monaco qui joue la Ligue des champions, avec la qualité que l’on a dans notre effectif, c’est la bonne étape pour lui avant de voir plus haut encore. La situation est vraiment sous contrôle», rassure le directeur général de l’ASM ce samedi.