Hatem Ben Arfa, son avenir, projet de Bordeaux : la mise au point sans concession de Jean-Louis Gasset

Que la saison semble longue chez les Girondins de Bordeaux. Entre la covid, les problèmes économiques, la défaillance de Mediapro, les mauvais résultats sportifs (11e de Ligue 1), les problèmes dans le vestiaire et les nombreuses fins de contrat, le club doit avoir hâte que tout se termine. Il y a aussi la venue d'Hatem Ben Arfa (34 ans) qui a mis le feu aux poudres. Décisif sur ses premiers matches, il a aussi réussi à se brouiller avec plusieurs de ses coéquipiers. Son avenir n'est pas assuré en Gironde, malgré une option de prolongation d'une saison.

Dithyrambique à son sujet lors de sa signature, Jean-Louis Gasset (67 ans) est aujourd'hui beaucoup moins emballé. Il a même assuré qu'il donnerait plus de responsabilités aux joueurs dont le contrat se poursuit après cette saison. «Je n’ai qu’un souci aujourd’hui : bien finir la saison. La saison prochaine, je n’en parlerai pas pendant un moment encore. On verra à la fin, on en parlera avec le club, de tout ce que le monde veut faire. On ne va pas commencer à tirer des plans sur la comète », tranche l'entraîneur quand la presse le questionne sur le futur du milieu offensif.

Gasset n'est pas sûr de rester la saison prochaine

C'est même un sujet qui l'agace car lorsqu'un journaliste insiste sur l'option de prolongation de Ben Arfa, la réponse fuse. «Déjà, il y aura ma réponse», comme pour prévenir que malgré une fin de contrat en 2022, Gasset n'est pas du tout certain de continuer à l'issue de cette saison. «Aujourd’hui, je suis fixé sur un objectif de terminer les 9 matches, gagner le plus possible». Il confie même ne pas parvenir à se projeter sur la suite des événements, lui dont la confiance avec la direction s'est peu à peu étiolée au fil du temps.

«Je ne sais pas si tous les éléments seront là», concède-t-il, marqué par cette dure saison, tout en assurant se tourner vers les jeunes du centre de formation, dont les meilleurs seront probablement appelés en équipe première pour pallier les futurs départs. «On m’avait annoncé un challenge difficile. Connaissant le club, les joueurs, mais en fin de compte, on m’avait menti, car c’est plus dur que ce que je croyais», grimace Gasset d'une voix lente avant de conclure. «Je serai soulagé quand la saison sera terminée».