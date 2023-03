Vidéo : Twitter émerveillé par le doublé de Victor Osimhen

La suite après cette publicité

C’est une première pour Naples qui verra les quarts de finale de la Ligue des Champions. Buteur à l’aller et au retour de la double confrontation, autre première pour le club du Vésuve, Victor Osimhen, entre un peu plus dans le cœur des Napolitains. La Twittosphère est impatiente de voir le Nigérian dans la plus belle des compétitions européennes.

