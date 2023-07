PSG : Sergio Rico donne de ses nouvelles

La suite après cette publicité

En raison d’une chute à cheval, Sergio Rico avait été hospitalisé le 28 mai dernier, le lendemain du sacre de champion de France du PSG. L’Espagnol, fortement blessé, souffrait de nombreuses blessures à la tête notamment. À tel point que le portier du Paris Saint-Germain était rentré en soins intensifs pendant plus d’un mois, dont 19 jours dans le coma. Depuis, le gardien de but est de nouveau conscient et respire seul.

Les hommages se multipliant autour de Sergio Rico, The Athletic révélait récemment que le natif de Séville était passé à un demi-centimètre de la mort, perdant au passage plus de 20kg. Sur Instagram, le gardien de 29 ans a donné de ses nouvelles pour le moins rassurantes. «Je veux remercier toutes les personnes qui m’ont montré et donné leur soutien durant ces jours compliqués. Je continue de travailler sur ma récupération et chaque jour ça va mieux. Je me sens très chanceux, encore une fois merci à tous, j’espère pouvoir vous voir bientôt», assure-t-il. De quoi laisser présager un retour à la normale d’ici quelques temps, même si sa carrière de footballeur est probablement derrière lui.

