PSG : les terribles conséquences de l’accident de Sergio Rico

La suite après cette publicité

En mai dernier, la presse espagnole révélait une bien triste nouvelle concernant Sergio Rico. En week-end à Séville avec sa famille, le portier du PSG était victime d’un très grave accident à cheval. Gravement touché à la tête et sauvé de justesse par les secours présents sur place, le joueur de 29 ans a été hospitalisé dans un état très inquiétant. Dans le coma pendant de longues semaines, et alors que son état ne s’améliorait pas, les hommages ont commencé à fleurir aussi bien en Espagne qu’au PSG.

Finalement, après plus de 20 jours dans le coma, Sergio Rico a fini par réouvrir les yeux. Une très bonne nouvelle, d’autant plus que le gardien du PSG avait réussi à reconnaitre ses proches, mais aussi à communiquer avec eux. Et ce n’était pas gagné après un accident aussi grave et un coma aussi long. Ces derniers jours, l’AFP a d’ailleurs dévoilé que le gardien parisien avait pu quitter l’hôpital quelque temps pour rentrer chez lui. Mais un accident comme celui-ci laisse évidemment de grosses séquelles, notamment physiques.

À lire

PSG : Sergio Rico peut désormais communiquer avec ses proches

Il a perdu plus de 20 kg

Selon les informations de «The Athletic», Sergio Rico a ainsi perdu plus de 20 kg depuis son grave accident. Avec son passage en soins intensifs, il a perdu 30% de sa masse musculaire, ce qui est énorme, encore plus pour un sportif de haut niveau. Mais cela aurait pu être plus grave, car le média britannique indique qu’il n’aura aucun problème neurologique dans le futur. En effet, Rico a été touché à la tête et au cou, mais par chance, la moelle épinière n’a pas été endommagée. Si la blessure avait été un demi-centimètre plus profonde, le gardien espagnol serait probablement mort sur le coup.

La suite après cette publicité

Des informations glaçantes qui confirment bien que Rico a évité le pire. The Athletic précise aussi que désormais Sergio Rico est dans un état très stable et que son état de santé s’améliore de jour en jour. Il pourrait quitter l’hôpital définitivement d’ici deux semaines selon ses proches. La famille du joueur, qui a été en contact constant avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos, a également apprécié l’investissement du PSG dans cette histoire. Sergio Rico, bien que très touché, va donc mieux. Mais il faudra encore attendre très longtemps pour le revoir, un jour, sur un terrain de football.