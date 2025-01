FC Barcelone : ça a chauffé entre Raphinha et Joan Laporta sur le cas Dani Olmo

Les cas Dani Olmo et Pau Victor déchaînent les passions outre-Pyrénées. C’est une situation difficile à vivre, pour les supporters, mais surtout pour les principaux concernés et forcément ça ne laisse pas indifférent leurs coéquipiers. C’est notamment le cas de Raphinha, lequel a été interrogé à ce sujet en conférence de presse avant la demi-finale de Supercoupe d’Espagne contre l’Athletic (ce mercredi à 20h). Au lieu d’une réponse langue de bois, le Brésilien s’est livré et a tenu des propos plutôt équivoques.

« C’est une situation compliquée, pour eux et pour nous, entame le capitaine brésilien. C’est compliqué et délicat, on essaye que ça ne soit pas si difficile pour eux. J’espère que ça se règlera vite. On doit avoir confiance. Le club est positif. Ce qui se passe avec Dani et Pau ça nous touche, je ne vais pas vous mentir», reconnait-il avant de lâcher une phrase qui n’est pas restée longtemps sans conséquence. «Si j’étais dans un autre club et que je voyais ce qui se passe avec eux, j’hésiterais à venir ici».

Laporta n’a pas aimé les propos de Raphinha

Cette dernière déclaration fait déjà la une des médias espagnols. Tout le monde a été pris de court par l’honnêteté de l’ancien Rennais. Même Joan Laporta. Ce dernier n’a pas tardé à réagir et à réprimander l’ailier de 28 ans. Lors de l’entrée des joueurs pour l’entraînement de veille de match à la Cité Sportive du Roi Abdallah à Djeddah en Arabie saoudite (lieu de la compétition), le président barcelonais a pris le joueur entre quatre yeux pour une remontrance longue d’une bonne minute, sous l’œil d’une caméra indiscrète qui a saisi la scène.

On y voit Laporta saluer Raphinha avant d’entamer son monologue gesticulant aux côtés du Brésilien, stoïque. Les deux hommes se quittent par une petite accolade, avant que l’Auriverde rejoigne le reste du groupe au centre du terrain. Pour Marca, c’est «la conséquence de "la bombe" lancée» par le joueur en conférence de presse, quand AS parle d’«un face-à-face» entre les deux hommes. Quelques instants avant, Laporta avait amicalement salué certains joueurs et Hansi Flick. Preuve du changement radical de ton dans cette entrevue tendue.

Le vestiaire a demandé des comptes à Laporta

Ce nouvel épisode fait suite à ce week-end où les tensions ont déjà été nombreuses suite au refus de La Liga et la Fédération d’inscrire Olmo et Victor pour la seconde partie de saison. D’après les informations de Sport, Flick a tenté de calmer le vestiaire samedi juste avant la rencontre de Coupe du Roi contre Barbastro (tout juste après l’officialisation de la non-inscription d’Olmo et de Victor). Mais les joueurs voulaient surtout une explication du président, estimant que c’était de son ressort et non pas du staff technique. Laporta a donc dû revoir son agenda en urgence pour rassurer l’effectif et expliquer sa stratégie juridique. Rien ne dit que cela a eu un effet positif… On l’a bien vu avec les propos de Raphinha.