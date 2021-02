Ajax-LOSC : les compos probables

La suite après cette publicité

La Ligue Europa est une épreuve qui a souri quelque peu aux clubs français par le passé. L'Olympique Lyonnais avait atteint les demies-finale de la Ligue Europa, tombant contre l'Ajax Amsterdam et l'Olympique de Marseille s'était carrément hissé en en finale, échouant finalement contre l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann. Mais, ce jeudi soir, il se pourrait que l'Hexagone ne compte plus aucun participant dans l'épreuve après le match de Lille.

En effet, les Dogues ont du lourd : l'Ajax Amsterdam. Totalement dépassés dans le jeu lors de la rencontre aller et se sont inclinés dans les ultimes minutes sur le score de deux buts à un. Par conséquent, en terres néerlandaises, il faudra un véritable exploit des hommes de Christophe Galtier pour essayer d'arracher un ticket pour les huitièmes de finale de la compétition. Voyons ainsi comment les deux entraîneurs ont préparé cette confrontation européenne.

Avec ou sans Fonte ?

Du côté de l'Ajax, on devrait se tourner vers un 4-2-3-1. Stekelenburg sera bel et bien dans les buts. Il sera protégé par quatre éléments. Rensch, Timber, Martinez, exceptionnel à l'aller, et Blind formeront ainsi l'arrière-garde. Le double pivot pourrait être composé d'Alvarez et de Gravenberch. Antony, Klaassen et Neres seront les trois éléments offensifs qui seront chargés de donner d'excellents ballons un Dusan Tadic toujours aussi redoutable.

Christophe Galtier, lui, doit se poser des questions. Si Mike Maignan est bel et bien là, en défense, une absence pourrait tout changer. Si Celik, Reinildo et Botman seront bien là, le doute demeure pour Fonte, qui a ressenti une gêne. Le taulier portugais pourrait être remplacé par Djalo. Au milieu, Benjamin André est de retour de suspension et devrait être aligné aux côtés de Renato Sanches. Weah et Bamba pourraient jouer sur les côtés quand Jonathan David sera en pointe, aux côtés de Jonathan Ikoné, qui remplacerait un Yazici décevant à l'aller.