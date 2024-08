AC Milan : la grosse déclaration de Zlatan Ibrahimovic sur son fils

Zlatan Ibrahimovic a réussi sa carrière. Même s’il n’a pas glané tous les titres et qu’il a souvent été pointé du doigt pour des performances décevantes dans les moments cruciaux, le géant suédois a laissé une trace indélébile presque partout où il est passé. Considéré comme l’un des plus grands buteurs de l’histoire, l’ancien du PSG s’est reconverti et occupe un rôle important au sein de la direction de l’AC Milan, la formation avec laquelle il a passé le plus de temps durant sa carrière et au sein de laquelle il s’est retiré. Et alors qu’il endosse ce nouveau costume depuis plusieurs mois, l’ancienne icône de 42 ans a vu son fils Max, âgé de 17 ans, signer son premier contrat professionnel avec le club lombard.

Un moment spécial sur lequel est revenu Zlatan ce vendredi dans une interview accordée à ESPN. L’occasion pour l’ancien bourreau des surfaces de confesser que son fils se considère déjà meilleur que lui : «en tant que père, je suis très fier et heureux. Il a beaucoup de travail à faire. Ce n’est pas facile pour lui de porter mon nom de famille. Mais pour l’instant, il a une mentalité forte et c’est le plus important. Alors le destin s’en chargera : si cela doit arriver, cela arrivera. Il travaille dur, il y croit beaucoup et veut écrire l’histoire et à son avis, il est déjà meilleur que moi (rires, ndlr). Je suis là pour le pousser et l’aider, mais pas pour être trop protecteur : en fin de compte, c’est à lui de décider.» Reste à voir sur le terrain…