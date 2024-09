Équipe de France : Ousmane Dembélé explique pourquoi il cadre rarement ses frappes

Considéré comme un joueur pétri de talent depuis qu’il s’est révélé au monde du football sous le maillot du Stade Rennais, Ousmane Dembélé fait partie des rares éléments capables de dynamiter une défense en sachant le faire des deux pieds. Malheureusement pour lui, le natif de Vernon doit gérer un gros défaut : son manque d’efficacité. Combien de fois l’a-t-on vu éliminer plusieurs adversaires avant d’envoyer sa tentative en tribune alors qu’il avait fait le plus dur ?

La suite après cette publicité

Une telle frustration s’illustre avec une statistique. Lors de sa première saison au Paris Saint-Germain, Dembélé a régalé ses partenaires avec 17 passes décisives, mais il a marqué trop peu de buts (7). Idem en équipe de France. Ce lundi soir, Dembélé a certes marqué un très joli but face à la Belgique (2-0), mais il n’a inscrit que son sixième but en 51 sélections. Au vu de son potentiel, le constat a de quoi agacer. Mais le principal intéressé a promis de changer.

À lire

L’Équipe de France lance le grand chantier de l’attaque

Un manque de fraîcheur

Interrogé par TF1 à l’issue de la rencontre, Dembélé a annoncé qu’il allait la jouer un peu plus « perso » cette saison. « Oui ça fait plaisir (son but, ndlr) surtout qu’en première période on m’a dit de tirer au lieu de chercher tout le temps la passe. On me dit que je suis trop généreux et que je cherche toujours à faire la passe. J’ai décidé de tenter ma chance et cette saison je vais essayer d’être un peu plus personnel », a-t-il déclaré, avant de conclure.

La suite après cette publicité

« Le coach Luis Enrique me le rabâche tout le temps. Il me dit de cadrer et de tenter ma chance parce qu’au pire, un coéquipier peut dévier ma frappe. Chaque entraînement, j’essaye de travailler, surtout sur les dribbles. J’en dribble un, deux et je manque de fraîcheur sur mes frappes donc mon corps se lève un peu. C’est pour ça que je tire souvent et que je ne cadre pas. » Au moins, on ne pourra pas reprocher à Ousmane Dembélé de ne pas être lucide sur son cas.