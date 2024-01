L2 : Laval s’impose au forceps, Grenoble marque le pas, Valenciennes retrouve le sourire

Après la très bonne opération d’Amiens, en déplacement sur la pelouse de Saint-Etienne plus tôt dans l’après-midi, plusieurs rencontres de Ligue 2 étaient au programme ce samedi. Pour ce 22e acte de la saison, certaines affiches ont tenu leurs promesses, à l’image de celle entre Valenciennes et Bastia. Défait la semaine passée sur la pelouse de Bordeaux, le club nordiste s’est imposé face à son homologue corse (3-1) à l’instar de son voisin de Dunkerque, tombeur du Paris FC (2-1). Dans le dur en ce début d’année, Ajaccio s’est remis la tête à l’endroit en battant Concarneau sur la plus petite des marges (1-0).

Classement live Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 43 22 22 12 7 3 45 23 2 Angers 43 21 16 13 4 4 36 20 3 Laval 39 22 5 11 6 5 24 19 4 Grenoble 37 22 8 9 10 3 29 21 5 Amiens 34 22 -1 9 7 6 19 20 6 Caen 33 22 4 9 6 7 30 26 7 Ajaccio 33 22 -1 9 6 7 22 23 8 Guingamp 32 22 8 8 8 6 29 21 9 Pau 32 22 1 8 8 6 34 33 10 ASSE 32 22 0 9 5 8 21 21 11 Rodez 31 22 2 8 7 7 36 34 12 Paris FC 31 22 1 9 4 9 27 26 13 Bordeaux 25 21 -5 7 5 9 24 29 14 Concarneau 25 22 -9 7 4 11 19 28 15 Troyes 24 22 -2 5 9 8 24 26 16 Bastia 23 22 -3 6 6 10 25 28 17 Annecy 20 22 -8 4 8 10 22 30 18 Dunkerque 20 22 -16 5 5 12 19 35 19 QRM 18 22 -6 3 9 10 28 34 20 Valenciennes 14 22 -16 2 8 12 15 31 Voir le classement complet

Plus au sud, Caen et Troyes se sont quittés bons amis (0-0) tandis qu’Auxerre a été accroché à l’Abbé-Deschamps par une vaillante équipe de Guingamp (1-1). Dans les autres rencontres de la soirée, Grenoble a manqué l’opportunité de revenir à un point d’Angers, second au classement, en concédant le point du nul sur la pelouse de Quevilly-Rouen (1-1). Si Annecy a été tenu en échec par Pau (0-0), Laval a fait preuve de caractère pour arracher un succès étriqué dans l’Aveyron face à Rodez (2-1).

Les résultats complets du multiplex

AC Ajaccio 1-0 Concarneau : Ibayi (42e)

Annecy 0-0 Pau FC

Auxerre 1-1 Guingamp : Aye (11e) / Merghem (36e)

Caen 0-0 Troyes

Paris FC 1-2 Dunkerque : Dabilla (56e) / Bardeli (41e), Courtet (67e)

Quevilly-Rouen 1-1 Grenoble : Soumano (69e) / Sbai (61e)

Rodez 1-2 Laval : Hountondji (66e) / Bobichon (59e), Tell (90e+6)

Valenciennes 3-1 Bastia : Jung (27e, 53e), Knockaert (61e) / Okou (8e)