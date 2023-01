JT Foot Mercato : l’OGC Nice renverse tout sur le mercato

Le gros mercato de Nice !

Nice est en train de doubler l’OM pour Moffi, le club azuréen est en train de faire un sacré mercato. Selon nos informations, les Aiglons ont dégainé une nouvelle offre à Lorient pour Terem Moffi. La cinquième depuis le début des négociations, et elle serait de 20 millions + 3 de bonus. Lorient pourrait bientôt accepter. Et ce n’est pas tout, pour continuer à se renforcer, les dirigeants niçois courtisent le Sévillan Youssef En-Nesyri et le Lyonnais Mohamed El Arouch. Puis selon O Jogo, les Niçois ont également un œil sur le milieu offensif du Sporting Portugal Nuno Santos. Courtisé par le Torino l’été dernier, le Portugais est estimé à 20 M€ minimum par sa direction. En attendant, en défense, Nice a officialisé ce mercredi soir l’arrivée du défenseur central burundais Youssouf Ndayishimiye en provenance de l’Istanbul Basaksehir. Comme nous l’avions révélé en exclusivité sur notre site, le Gym avait proposé à la formation turque 9 millions d’euros pour libérer le natif de Bujumbura de son contrat dans le Bosphore, avant de monter son offre à 10 M€ + 2,5 M€ de variables. Du côté des départs, Morgan Schneiderlin fait partie des joueurs qui ne font plus partie du projet d’Ineos. L’international français va rejoindre le club australien où évolue l’ancien défenseur de l’OL, Marcelo, le Western Sydney Wanderers. Et on est sans nouvelle du feuilleton Andy Delort depuis quelques jours. L’attaquant ne s’est pas présenté à l’entraînement des Niçois de vendredi dernier. Les négociations semblent se poursuivre avec Nantes pour son départ. Le montant du transfert devrait graviter autour des 6 M€.

Le naufrage de Pablo Longoria

Comme nous vous le révélions en exclusivité dernièrement, l’Olympique de Marseille est tout proche d’enrôler le jeune milieu de terrain de l’Hellas Vérone, Ivan Ilic. Cependant, il y a un autre club qui désire ardemment Ilic, c’est le Torino. Et la formation piémontaise a quelques atouts dans sa manche et pourrait tout compte fait, rafler le serbe. Sky Italia nous apprend que le Torino a décidé de revoir son offre à la hausse. Le Toro offre désormais 14 M€ plus des bonus et le Scandinave Isak Hien à l’Hellas Vérone. L’OM a proposé 16 M€ plus 3 M€ de bonus, ce qui est plus, mais en Italie, on est convaincu que ça fera l’affaire pour battre les Phocéens. Puis Malgré le forcing incessant de Pablo Longoria qui a même été jusqu’à se déplacer à Lorient pour tenter de convaincre en face-à-face Terem Moffi, l’attaquant international nigérian de Lorient n’a pas changé d’avis, il ne veut aller qu’à Nice.

Les officiels du jour

Alors que l’officialisation du départ de Benoit Costil au LOSC cet hiver n’a toujours pas été officialisée, l’AJA a déjà trouvé son successeur du côté de la Serie A. En effet, le club bourguignon a annoncé l’arrivée du gardien de but roumain Ionut Radu en provenance de l’Inter Milan, sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Et les Girondins de Bordeaux ont officialisé ce jeudi la signature d’Alexi Pitu en provenance du FCV Varul, club de D2 roumaine. Le milieu offensif roumain de 20 ans s’est engagé avec les Marine et Blanc jusqu’en juin 2027. Puis le PSG s’offre un jeune talent du FC Porto . Le club parisien a officialisé l’arrivée du jeune attaquant bissau-guinéen de 17 ans, Serif Nhaga, en provenance du FC Porto. Il signe un contrat stagiaire valable jusqu’en juin 2025. Enfin, l’Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Karl Toko-Ekambi au Stade Rennais. L’attaquant camerounais est prêté jusqu’en fin de saison, sans option d’achat.