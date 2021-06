Manchester United veut mettre deux gros joueurs à la porte

La suite après cette publicité

Manchester United revit. Même si la saison s'est conclue par une défaite en finale d'Europa League face à Villarreal, les Diables Rouges recommencent à faire peur. Déjà sur la scène nationale, avec cette deuxième place assurée sans trop de souci, mais ils espèrent désormais le faire en Europe. Grâce à leurs moyens toujours importants, les Red Devils espèrent ainsi réaliser un beau mercato pour faire mal en Ligue des Champions.

Les pistes évoquées par les médias anglais ne présagent que du bon, du moins si on se met à la place des fans des Red Devils. Sont ainsi évoqués Jadon Sancho du Borussia Dortmund, avec qui un accord pourrait même être trouvé dans les heures à venir. Et que dire de Raphaël Varane, qu'on ne présente plus, et qui aurait donné sa priorité aux pensionnaires d'Old Trafford.

La fin pour Martial ?

Mais pour recruter tout ce beau monde, il devra y avoir des départs. Comme l'explique ESPN, deux joueurs pourraient être sacrifiés. Donny van de Beek, en tête de liste. Le milieu de terrain néerlandais n'a pas réussi à se faire un trou dans les compositions d'OGS et sera lâché à la moindre offre considérée comme satisfaisante par les dirigeants mancuniens.

Et ce n'est pas tout. Anthony Martial pourrait lui aussi être vendu, lui qui n'a plus joué depuis mars et cette blessure au genou. Certes, ses prestations étaient plus que satisfaisantes avant ça, mais l'arrivée de Jadon Sancho lui fermerait les portes du onze titulaire. Et avec un salaire assez important et une bonne cote sur le marché, il permettrait aux Red Devils de renflouer les caisses. Affaire(s) à suivre...