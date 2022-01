Pays-Bas : l'Heracles suspend un joueur impliqué dans un accident mortel

Le club de D1 néerlandaise Heracles Almelo a annoncé via un communiqué avoir décidé de suspendre son joueur Rai Vloet après l'accident mortel qu'il a causé en novembre dernier et qui avait entraîné la mort d'un petit garçon de 4 ans. Le joueur avait expliqué à plusieurs reprises ne jamais avoir dépassé la vitesse autorisée de 130 km/h. Mais selon les derniers rapports de police que De Telegraaf a pu se procurer, l'attaquant de 26 ans, qui était alcoolisé à ce moment-là, roulait à plus de 200 km/h.

Devant ce mensonge et ces révélations, le club a donc décidé de suspendre immédiatement son joueur. «Si nous, en tant que club, avions eu connaissance de cette information essentielle plus tôt, nous aurions bien sûr décidé autrement, dans l'intérêt à la fois de la famille de la victime et de toutes les autres personnes impliquées. Nous n'aurions jamais laissé Vloet participer à l'entraînement et au match. Nous regrettons profondément que la famille doive également traverser cela, en plus de l'accident traumatisant qui leur est arrivé. Le club recontactera la famille dans un proche avenir. Nos pensées continuent d'aller vers eux», a expliqué le directeur général Rob Toussaint.