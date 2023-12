JT Foot Mercato : mois de janvier agité en Premier League

La Premier League va encore sortir le chéquier cet hiver

Durant ces périodes de fêtes, l’Angleterre va régaler les amoureux du ballon rond avec le Boxing Day. Si ça va être bouillant sur les pelouses anglaises, ça l’est déjà aussi en coulisses où le mercato hivernal a déjà débuté En ce moment, l’homme le plus convoité est Dominic Solanke. The Sun rapporte que Tottenham suit avec attention l’avant-centre Bournemouth. Les Spurs espèrent se renforcer pour de bon en attaque et son profil remplirait pas mal de cases. Reste à savoir le prix de ce dernier qui pourrait bien grimper. Le gros dossier de janvier en Premier League concerne Kalvin Phillips. Indésirable à Manchester City, l’Anglais veut partir pour retrouver du temps de jeu. Newcastle et la Juventus sont actuellement les favoris pour recruter le milieu de terrain. Un prêt est envisagé par les deux clubs. Du côté de Manchester United, grosse révolution en vue. Pour se renforcer dans le secteur offensif, la priorité reste Victor Osimhen… que Chelsea convoite également. Il faudra débourser entre 120 et 130M€ pour le dernier vainqueur du Ballon d’Or africain.

La Saudi Pro League à la chasse aux nouvelles stars

Si la Premier League veut se renforcer, la Saudi Pro League compte bien piller l’Angleterre de ses indésirables et ils sont nombreux. D’après The Sun, Jadon Sancho, Casemiro et Raphaël Varane, qui sont poussés vers la sortie à Manchester United, pourraient rebondir en Arabie saoudite. En fin de contrat à Tottenham, Hugo Lloris, est aussi ciblé. L’été dernier, il n’avait pourtant pas donné suite aux approches saoudiennes. Dans la même situation contractuelle, Luka Modric est toujours dans les petits papiers de la SPL. Même chose pour Thiago Alcantara, en fin de contrat à Liverpool, et Thomas Partey, ou encore Alexis Sanchez. Comme lors de l’hiver et de l’été 2023, les pensionnaires de Saudi Pro League sont prêts à faire des folies.

Florian Thauvin a une revanche à prendre

Après une année pleine passée en Italie à l’Udinese, Florian Thauvin est prêt à faire son come-back en France et dispose déjà de petits contacts. Si la question d’un retour à l’OM est forcément sur la table et a été discutée en interne, le schéma tactique de Gennaro Gattuso et les finances exsangues du club phocéen ne lui sont guère favorables actuellement. Selon nos informations, Thauvin est conscient que son image est écornée et veut prouver aux gens qu’il n’est pas fini et qu’il a encore beaucoup à donner. Dans une interview accordée au Canal Football Club, ce dernier avait expliqué que le salaire ne serait pas un souci. Avis aux amateurs.