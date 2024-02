Le plan osé de Bologne pour retenir Thiago Motta

Ce n’est plus un secret pour personne. L’entraîneur italien Thiago Motta réalise une saison flamboyante avec le club de Bologna. Déjà sur les tablettes du Napoli et du PSG, l’été dernier, sa nouvelle solide campagne avec les Rossoblu attirent encore les convoitises et les tifosi de Bologne commencent à prendre conscience qu’il sera compliqué de retenir l’ancien international de la Nazionale sur son banc, alors que les sirènes italiennes et étrangères se font ressentir mais ils n’ont néanmoins pas dit leur dernier mot. Un supporter de 42 ans nommé Giovanni Bertelli a lancé une pétition sur le site change.org pour convaincre Thiago Motta de rester à Bologne : «C’est une initiative instinctive, il n’y a pas de chants pour l’entraîneur dans le stade et il m’est difficile d’avoir mon avis depuis le stade. Beaucoup à Bologne souhaiteraient que Thiago reste. Et j’ai pensé qu’il était temps de lui faire passer ce message», a-t-il affirmé.

Un geste qui n’a pas laissé indifférent l’ancien joueur du PSG : «Je remercie beaucoup les fans pour leur affection et en particulier Giovanni Bertelli. Je ne suis pas seulement un professionnel, je suis humain. Je ne pense pas mériter toute cette affection, mais je suis reconnaissant envers tous ces gens. Mes émotions influencent aussi toutes les décisions que je prends. ». Il en a profité pour en dire un peu plus sur son avenir, alors que de nombreux clubs s’apprêtent à rechercher un nouvel chef d’orchestre dont le FC Barcelone, club formateur de Motta : «Quelque chose de mon éducation brésilienne reste et restera toujours. En Espagne, j’ai passé une partie importante de ma croissance en tant que joueur et en tant que personne, car j’ai appris à connaître une culture différente et cela m’a ouvert mon esprit». Alors que les Rossoblu sont actuellement 4èmes, ils peuvent prétendre à disputer la Ligue des Champions l’année prochaine. Avec ou sans Motta.