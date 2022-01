Chelsea : Thomas Tuchel encense Ousmane Dembélé

Ecarté du groupe professionnel du FC Barcelone depuis quelques jours maintenant, Ousmane Dembélé avait décidé de sortir du silence ce jeudi concernant sa situation. Alors qu'il n'a pas prolongé, l'attaquant de 24 ans intéresse logiquement les plus gros clubs européens. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, son ancien entraîneur Thomas Tuchel a été très élogieux. «Je n'ai aucune idée de sa situation avec le Barça. C'est un très bon joueur quand il est à son plus haut niveau. J'ai eu beaucoup de chance de l'entraîner à Dortmund. Ce n'était qu'un an et cela aurait dû être plus long. Je suis parti et il a décidé de partir.»

Il y a quelques mois de cela déjà, l'ancien coach du PSG avait déjà expliqué n'avoir jamais connu un joueur aussi talentueux que Dembélé excepté Neymar. « Je vais oublier beaucoup de bons joueurs mais Dembélé a été l'un des talents les plus fous que j'ai eu à entraîner. Il tirait les corners du gauche puis il allait de l'autre côté les tirer du droit. Pareil pour les penalties ou les dribbles. C'était impressionnant d'avoir un talent aussi élevé à son âge. Et sa progression n'est pas finie. »