Tottenham : Antonio Conte ouvert à un retour de Christian Eriksen

Le coach de Tottenham Antonio Conte n'a pas fermé la porte à un retour dans le club londonien de Chistian Eriksen, même si le Danois vient récemment de s'engager pour les six prochains mois avec Brentford. « C'est sûr, Eriksen fait partie de l'histoire de Tottenham. Revenir ici serait une belle opportunité pour lui, pour moi et pour le club, a déclaré le technicien italien qui a dirigé pendant deux saisons le milieu de terrain à l'Inter Milan avant d'ajouter, on a gagné le Championnat et passé deux saisons importantes ensemble. Je lui envoie mes meilleurs vœux pour l'avenir. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ce serait bien pour moi de l'avoir à nouveau et de retravailler avec lui ».

L'Italien a ensuite expliqué qu'il avait été étonné du retour rapide de l'ancien milieu de terrain des Spurs qui avait été victime d'un malaise cardiaque en plein match durant l'Euro. «Honnêtement, j'étais surpris de la situation parce que, dans mon esprit, je pensais que Christian aurait besoin de plus de temps avant de revenir jouer en Angleterre » a lâché Conte. Les deux hommes se retrouveront face à face le 23 avril prochain à l'occasion du match de Premier League entre Brentford et Tottenham.