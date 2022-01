Christian Eriksen signe à Brentford

La suite après cette publicité

Plus de 7 mois après son malaise cardiaque ayant coupé la respiration de la planète football lors du match entre le Danemark et la Finlande à l'Euro 2020, Christian Eriksen s'est engagé en faveur de Brentford, promu en Premier League. Le milieu de terrain offensif de 29 ans a paraphé un contrat de 6 mois avec les Bees, qui pointent à la 14ème place du championnat d'Angleterre et comptent bien profiter de la créativité de l'expérimenté Eriksen pour assurer leur maintien dans l'élite.

« Brentford FC peut confirmer la signature du milieu de terrain international danois Christian Eriksen, sous réserve de l’autorisation pour les joueurs internationaux. Le joueur de 29 ans a signé son contrat après avoir effectué une évaluation médicale. Il a signé jusqu’à la fin de la saison 2021/22 », indique le communiqué de Brentford pour annoncer le retour de Christian Eriksen en Angleterre. L'ancien joueur de Tottenham, contraint de jouer avec un pacemaker, avait résilié son contrat avec l'Inter Milan en décembre dernier. Il avait effectué un court passage à l'Ajax, son ancien club, pour s'y entraîner et garder la forme en attendant de retrouver un nouveau challenge. C'est désormais chose faite, pour le plus grand bonheur du football.