Inter Milan : contrat résilié pour Christian Eriksen

La rumeur enflait ces dernières heures en Italie : l'Inter Milan allait résilier le contrat de Christian Eriksen. Victime d'une attaque cardiaque lors du premier match du championnat d'Europe des Nations entre le Danemark et la Finlande, le milieu de terrain porte depuis un défibrillateur. Comme le stipule le règlement du comité olympique italien, la pratique du sport de haut niveau avec un tel appareil est prohibée. Face à cette situation, le champion d'Italie a officialisé ce vendredi la résiliation à l'amiable du contrat d'Eriksen.

« L'Inter Milan annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation mutuelle du contrat de Christian Eriksen. Le club et toute la famille Nerazzurri lui souhaitent le meilleur pour son avenir et le remercie chaleureusement. Même si aujourd'hui les chemins de l'Inter et de Christian Eriksen se séparent, un lien fort demeurera à jamais. Les plus beaux moments, les buts, les victoires, la communion avec les supporters à San Siro pour célébrer le Scudetto : tout restera gravé dans l'histoire des Nerazzurri, » précise le communiqué officiel. Pour rappel, Christian Eriksen avait débarqué en janvier 2020 à l'Inter pour quatre saisons.