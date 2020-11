PL : West Ham l'emporte sur le fil face à Fulham

Duel de mal classés à l'occasion de la 8e journée de Premier League, dans l'est de Londres. Un derby entre le West Ham de David Moyes, 15e et sur trois matches sans succès et le Fulham de Scott Parker, un promu empêtré à la 17e place mais qui avait décroché son premier succès de la saison il y a cinq jours face à West Brom. Au Stade Olympique de Londres, aucun but n'était marqué dans un premier acte qui voyait Alphonse Areola briller dans le but des Cottagers. En seconde période, il fallait attendre le temps additionnel pour voir la rencontre se décanter.

La suite après cette publicité

Sur un ballon mal dégagé de la tête par Joachim Andersen, Saïd Benrahma, tout juste appelé en sélection algérienne par Djamel Belmadi, servait Tomáš Souček, qui terminait d'un plat du pied placé hors de portée d'Areola (1-0, 90e+1). Alors que l'on croyait les Hammers assurés d'un précieux succès, la VAR incitait l'arbitre de la rencontre à siffler un penalty en faveur des Cottagers, pour une faute d'Issa Diop sur Tom Cairney. Ademola Lookman prenait ses responsabilités mais tentait une panenka très risquée. Fabianski captait le ballon (90e+8). West Ham grimpe à la 11e place, alors que Fulham tombera dans la zone rouge en cas de succès de West Brom ou de Burnley, demain.

Le classement de Premier League après 8e journées.