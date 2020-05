Le père de Gonzalo Higuain dément un retour de son fils à River Plate

Depuis l'arrêt des championnats européens et notamment de la Serie A, on a beaucoup entendu parler de Gonzalo Higuain. L'Argentin était au centre de rumeurs, faisant état de son envie de rester en Argentine et de ne pas revenir s'entraîner lorsque la Juventus le rappellerait, même après la fin du confinement. Du coup, tout s'est emballé et la presse italienne a évoqué pendant un temps une rupture de contrat entre l'attaquant argentin et la Vieille Dame. Et possiblement, un départ dans un nouveau club. La formation argentine de River Plate se serait montrée intéressée pour faire revenir son ancien joueur, qui a porté les couleurs du club de 2004 à 2007.

Le 27 avril dernier, le père d'Higuain, Jorge, était venu démentir toutes ces informations au micro de Radio LM Neuquén. Ces dernières heures, il a remis ça lors d'une interview à la chaîne de télévision, TNT Sport. «Il a encore un an de contrat avec la Juve et veut le respecter. Je ne veux même pas en parler maintenant, parce que ce n’est qu’un fantasme pour le moment.» Avant de démentir toutes les rumeurs envoyant son fils à River Plate la saison prochaine. «Le football européen est trop différent du football argentin et un footballeur comme mon fils ne peut pas retourner à River pour le moment.» À 32 ans, Higuain a en effet encore de belles saisons devant lui en Europe. Il l'a d'ailleurs encore prouvé cette saison avec déjà 8 buts et 8 passes décisives en 34 apparitions.