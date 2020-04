Juventus : le père de Gonzalo Higuain clôt le débat

Depuis quelque temps, Gonzalo Higuain, l'avant-centre de la Juventus Turin, est annoncé partant de la Vieille Dame. On l'envoie notamment vers River Plate, son club avant son transfert au Real Madrid, et donc de retour dans son pays, l'Argentine. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2021 avec l'écurie turinoise, les rumeurs vont bon train et on a même évoqué une possible rupture de contrat entre l'attaquant et son club afin de lui permettre d'effectuer un transfert avec plus de facilité. Mais il n'en est rien. Le père de Gonzalo Higuain, Jorge, qui a été défenseur de Brest notamment entre 1987 et 1988, s'est exprimé au sujet de l'avenir de son fils sur les ondes de Radio LM Neuquén.

« Tout ce qui a été dit ces jours-ci n'a aucun fondement. Gonzalo a toujours un contrat d'un an avec la Juventus et le respectera. Il attendra l'expiration du contrat et prendra une décision pour son avenir. On a parlé de cession et de licenciement, mais il n'y a rien de vrai. Gonzalo n'a jamais pensé à un adieu précoce car il aime la Juventus et se sent aimé des fans. Ainsi, il restera à Turin jusqu'en juin de l'année prochaine. Toute autre hypothèse est un pur fantasme », a ainsi expliqué Jorge Higuain. La balle est maintenant dans le camp de la Vieille Dame.