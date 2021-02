PSG : Sarabia de retour dans le groupe, Di Maria et Dagba incertains

Ce mercredi, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient de retour à l’entraînement après deux jours de repos. Samedi, les hommes de Mauricio Pochettino se déplaceront à Dijon pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

Une rencontre qui devrait se faire sans Angel Di Maria, touché à la cuisse droite durant le match face à l’OM le 7 février dernier, et Colin Dagba, touché lui aussi à une cuisse et qui n’a toujours pas repris l’entraînement comme le rapporte Le Parisien. Leandro Paredes, suspendu, ne sera pas du voyage, mais Pablo Sarabia, absent face à Monaco, était là hier et devrait bien être de retour dans le groupe pour le déplacement à Dijon ce week-end.