Enrico Maaßen limogé par Augsbourg

Quinzième de Bundesliga et défait par Darmstadt, ce week-end, Augsbourg a décidé de remercier son entraîneur Enrico Maaßen. Comme indiqué par Sky Germany, puis officialisé dans la foulée par le club, le technicien de 39 ans, passé par Dortmund, le SV Rödinghausen et le SV Drochtersen/Assel, quitte son poste et paie les mauvaises résultats des dernières semaines.

Le média allemand précise qu’André Breitenreiter et Stefan Kuntz figurent parmi les potentiels candidats pour reprendre le banc des Fuggerstädter. «Le FC Augsbourg s’est séparé de son entraîneur Enrico Maaßen. Le club tient à le remercier pour toutes ses contributions et lui souhaite le meilleur pour l’avenir», précise de son côté le communiqué de la formation allemande.