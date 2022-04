Villarreal : Dani Parejo s'en prend lui aussi à Julian Nagelsmann

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich, et son entraineur Julian Nagelsmann ont payé leur manque d'humilité en se faisant sortir par l'inattendu Villarreal. Déjà après l'annonce du tirage, l'ancien entraineur de Leipzig estimait qu'il fallait régler l'affaire au match aller. Après la défaite en Espagne lors de la première manche, il avait annoncé qu'il ferait payer le Sous-Marin Jaune pour ses occasions manquées. Des déclarations qui ont motivé et également agacé certains joueurs espagnols.

C'est le cas du milieu Dani Parejo, qui n'accepte pas ce manque de respect, comme il l'indiquait à Mundo Deportivo :« lorsque le tirage au sort a été effectué et que Villarreal a été tiré au sort, leur entraîneur a manqué de respect non pas à Villarreal mais au football en disant qu'il voulait régler le match à l'aller. Pour nous, c'était un manque de respect. En fin de compte, quand on crache vers le haut, ça vous retombe dessus.» Le Bayern est donc éliminé pour la deuxième fois consécutive en quart de finale, tandis que Villarreal accède aux demi finales pour la première fois depuis 2006. Ils affronteront soit Liverpool, soir Benfica, qui s'affrontent ce mercredi à Anfield.