Le départ de Mason Greenwood provoque un énorme soulagement à Manchester

Mason Greenwood est donc le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille. L’Anglais a signé jusqu’en 2029 pour environ 31 M€ en provenance de Manchester United. Le club anglais ne pouvait pas conserver un joueur dont les déboires conjugaux ont fait les choux gras de la presse britannique, lui qui a été accusé de violences sur sa compagne et de viol, avant d’être blanchi par la justice de son pays. Sa venue sur la Canebière a d’ailleurs suscité pas mal de réactions épidermiques de la part des supporters. Certains n’en veulent pas en raison de son passé, quand d’autres plaident le droit à la seconde chance.

«Je comprends les questions, je ne veux pas trop en parler ni de rentrer dans les débats et les polémiques. J’essaye d’aller de l’avant, je me concentre sur le football et je veux faire partie de l’OM. Je veux que moi, ma compagne et ma fille soyons heureux à Marseille», a d’ailleurs expliqué le principal interessé hier lors de sa présentation à la presse. Dans son ancien club aussi, son départ fait du bruit. La déception due à son comportement est à la hauteur des grands espoirs placés en lui au début de sa carrière. Rappelons qu’il fut le plus jeune titularisé en Premier League par les Red Devils, devenant au passage international anglais à 18 ans.

Un collectif fait part de son soulagement

Prêté la saison passée à Getafe, son retour à Manchester United n’était pas possible. Certaines branches de supporters ont même publiquement manifesté leur désapprobation, quand d’autres personnes au sein même du club ont fait part de leur mécontentement. Le collectif Female Fans Against Greenwood’s Return (Fans féminines contre le retour de Greenwood en français) crée il y a déjà plusieurs mois a même publié un communiqué dans lequel il explique son soulagement à l’égard des victimes de violences conjugales.

«L’annonce de ce soir suscite des sentiments mitigés. Le soulagement que cette période sombre de notre histoire soit terminée et que les survivants d’abus n’auront pas à faire face à un rappel de leurs expériences les plus sombres en regardant Manchester United jouer, démarre le communiqué, avant de poursuivre. C’est triste de voir un talent générationnel qui aurait pu accomplir tant de choses au club perdu parce que sa force morale en dehors du terrain ne correspondait pas à son talent sur le terrain. Il y a aussi cette inquiétude pour quelqu’un dont les expériences horribles ont été révélées au grand jour.»

Une histoire qui servira de leçon pour le futur

Le communiqué insiste également pour cette expérience serve de leçon pour le futur. «J’espère que ce triste épisode pourra provoquer un changement et faire comprendre aux jeunes joueurs qu’ils peuvent avoir tout le talent du monde, mais qu’en fin de compte, c’est votre humanité et votre compassion, ou leur absence de compassion, qui feront ou détruiront votre succès.» Il est également question d’argent dans ce message. La chose est beaucoup moins morale aux yeux de ce collectif, qui n’est pas dupe. Ce transfert arrange MU dans tous les sens du terme.

«Nous ne sommes pas assez naïfs pour penser que le transfert de ce joueur a été fait pour des raisons purement morales. Le besoin de revenus et le désir de relations publiques positives de la part d’une direction cherchant à obtenir des liquidités pour le réaménagement du stade ont probablement joué un rôle majeur. Le message se termine tout de même sur une note plus positive. Mais cela semble bien loin de l’incompétence chaotique de l’été dernier, lorsque les fans ont joué un rôle dans une remise en question et un revirement par rapport à une direction faible, mal organisée et déconnectée de la réalité.» Vous l’aurez compris, l’avenir de Greenwood ne s’inscrivait plus à Manchester.