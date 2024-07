OM : Mason Greenwood réagit à la polémique liée à son passé

Tout nouveau joueur de l’OM en dépit de son passé violent à l’égard de sa compagne, Mason Greenwood était présenté à la presse ce vendredi. Comme il pouvait s’y attendre, l’attaquant a bien sûr été interrogé sur ce sujet, qui divise profondément les supporters olympiens. Il a préféré répondre à côté, affirmant regarder vers l’avenir.

«Je comprends les questions, je ne veux pas trop en parler ni de rentrer dans les débats et les polémiques. J’essayer d’aller de l’avant, je me concentre sur le football et je veux faire partie de l’OM. Je veux que moi, ma compagne et ma fille soyons heureux à Marseille.» Reste à savoir comment il sera reçu par le Vélodrome lors de ses premières apparitions.