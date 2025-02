Shakira s’attaque à Gerard Piqué et à l’Espagne

Lors d’un concert récent au Brésil, Shakira a de nouveau modifié les paroles de l’une de ses chansons pour s’en prendre à Gerard Piqué, son ex-compagnon. Dans le cadre de sa tournée «La mujeres ya no lloran», elle a déformé les paroles de «Don’t Bother» pour évoquer leur rupture, notamment l’infidélité de Piqué. Elle a également glissé une référence à l’Espagne, le pays de son ex, où elle a été poursuivie pour fraude fiscale.

La chanteuse a ainsi modifié une ligne en : «Pour toi, j’ai renoncé à tout ce que j’avais et j’ai déménagé dans un pays socialiste». Une allusion à son séjour en Espagne et aux différentes poursuites fiscales qu’elle a subies, réglées par une amende de 6,6 millions d’euros en 2023. Ce concert a ravivé la tension entre les deux, d’autant plus que Piqué, dans une récente interview, n’a pas hésité à alimenter davantage le feu des spéculations médiatiques.