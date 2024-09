Aristide Zossou signe à l’AJ Auxerre

Bien que le mercato soit maintenant terminé, l’AJ Auxerre va pouvoir enrôler un dernier talent offensif. En plus des arrivées offensives de Theo Bair et Lasso Coulibaly, le club promu en Ligue 1 va s’offrir un grand talent évoluant dans le club de l’académie Afrique Football Élite de Bamako, en première division malienne. Un club déjà connu du championnat français, puisqu’il a formé des joueurs comme El Bilal Touré (VfB Stuttgart), Moise Saidhion (RC Strasbourg) ou encore Kader Fofana, buteur spectaculaire contre l’OM avec le Stade de Reims lors de la deuxième journée (2-2).

Il s’agit d’Aristide Zossou (19 ans), un profil présenté comme un joueur instinctif, gros dribbleur et avec beaucoup d’explosivité sur l’aile gauche. Selon nos informations, l’attaquant malien s’est engagé avec les Bleu et blanc et signé un contrat de cinq ans. Un bon coup réalisé par l’AJA, auteur d’un mercato déjà très correct pour son retour en Ligue 1.