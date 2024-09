Le bulletin de notes du mercato de Ligue 1 !

La cloche a sonné. Ou presque. Si certains marchés (Arabie saoudite, Brésil, Portugal, Qatar, Turquie…) sont encore ouverts et permettront donc à plusieurs formations un peu partout dans le monde d’opérer quelques transactions dans les jours à venir, le mercato estival en France a, lui, refermé ses portes, vendredi soir à 23 heures. Après plus de deux mois intenses et dans un contexte économique inédit - conséquence directe de l’interminable feuilleton des droits TV - les différentes écuries de Ligue 1 ont ainsi tenté de renforcer leur effectif, avec plus ou moins de difficultés. Entre arrivées surprises, départs avortés, négociations houleuses et revirements de situation, à l’instar du cas Ernest Nuamah à l’OL, cette fenêtre estivale aura quoi qu’il en soit tenu en haleine les amoureux du ballon rond. Désormais, c’est à nous de noter le mercato des 18 formations de Ligue 1 !

Angers : 10/20

Deuxième de Ligue 2 la saison passée, Angers avait su faire quelque chose de compliqué, remonter après une descente. Le SCO d’Alexandre Dujeux a dû faire avec des moyens très réduits, car le club n’a pas déboursé le moindre euro dans ses transferts. Refroidi par la baisse de revenus liés aux droits TV, Angers a dû faire quelques coups pour se renforcer et s’est montré malin. Les deux départs de Yan Valery (Sheffield Wednesday) et Marin Jakolis (Macarthur) ont été comblés facilement puisque Jim Allevinah et Carlen Arcus sont arrivés respectivement de Clermont et du Vitesse Arnhem. Angers a aussi renforcé son entrejeu avec des joueurs qui ont l’expérience de la Ligue 1 avec Haris Belkebla et Jean-Eudes Aholou. Enfin, Bamba Dieng est arrivé en prêt en fin de mercato pour renforcer l’attaque. Mieux doté que l’an dernier, Angers s’est renforcé en fonction de ses moyens, mais cela semble léger dans la mission maintien.

Principales arrivées : Jim Allevinah (Clermont), Haris Belkebla (Ohod Club), Jean-Eudes Aholou (Strasbourg), Carlen Arcus (Vitesse Arnhem), Jacques Ekomié (Bordeaux), Emmanuel Biumla (Bordeaux) et Bamba Dieng (FC Lorient)

Principaux départs : Yan Valery (Sheffield Wednesday) et Marin Jakolis (Macarthur)

Auxerre : 13/20

Avec des moyens plus faibles, le promu de l’AJA Auxerre a réussi à conserver certains artisans de la montée comme Gideon Mensah, Lassine Sinayoko, Jubal ou encore Paul Joly, tout en réalisant des coups plutôt intéressants sur le marché, notamment le prêt de Hamed Junior Traoré qui est un milieu offensif confirmé, auteur de solides passages en Italie et en Angleterre. De même avec les arrivées de Gabriel Osho et Ki-Jana Hoever. Malgré une attractivité plus faible, les pensionnaires de l’Abbé-Deschamps ont réussi un mercato convaincant en se renforçant sur chaque poste. L’officialisation de Sinaly Diomandé lors des dernières minutes du mercato a été la dernière belle manœuvre réalisée. La perte de Gauthier Hein pourrait néanmoins se faire ressentir dans le vestiaire. Un effectif construit pour se maintenir en Ligue 1 ? Trop tôt pour le dire mais l’AJA a travaillé pour et c’est à souligner.

Principales arrivées : Hamed Junior Traoré (Bournemouth), Lasso Coulibaly (FC Nordsjaelland), Theo Bair (Motherwell), Nathan Buayi-Kiala (Parme), Sinaly Diomandé (OL), Gabriel Osho (Luton), Tom Negrel (LOSC B), Ki-Jana Hoever (Wolverhampton)

Principaux départs : Gauthier Hein (Metz), Ousmane Camara (Castellon), Brayann Pereira (NEC), Victor Mayela (Sochaux), Sonny Laiton

Brest : 12/20

De prime abord, il y a de quoi s’alarmer sur le mercato brestois cet été. Qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, le club breton n’a pas cassé sa tirelire pour répondre à une cohérence financière. De plus, le board brestois, mené par Gregory Lorenzi, a rencontré toutes les peines du monde à attirer des joueurs en raison de plusieurs données qui font que Brest n’est pas considéré comme un club attractif de Ligue 1. Pour autant, avec un début de mercato difficile, marqué également par le départ libre de Steve Mounié, les Ty-Zefs se sont ressaisis et ont bouclé leur marché par des affaires assez satisfaisantes comme les arrivées de Massadio Haïdara, Ibrahim Salah, Mama Baldé ou encore le retour de Kamory Doumbia. En ce sens, Brest a aussi obtenu les prêts de Romain Faivre, Soumaïla Coulibaly ou encore Abdallah Sima. Clairement pas armé pour la Ligue des Champions, le SB29 semble néanmoins bien parti pour continuer d’espérer à une place européenne en fin de saison en Ligue 1. Cela mérite donc un 12 solide, d’autant plus que Pierre Lees-Melou et Romain Del Castillo sont restés du côté de Francis-Le Blé cet été.

Principales arrivées : Mama Baldé (OL), Kamory Doumbia (Reims), Massadio Haïdara (Lens), Jordan Amavi (Libre), Romain Faivre (Bournemouth), Ludovic Ajorque (Mayence), Abdoulaye Ndiaye (Troyes), Soumaïla Coulibaly (Dortmund), Abdallah Sima (Brighton).

Principaux départs : Steve Mounié (Augsburg), Jérémy Le Douaron (Palerme), Martin Satriano (retour de prêt), Lilian Brassier (OM)

Le Havre : 12/20

Composer avec des finances limitées, voici la devise de Mathieu Bodmer et ses équipes depuis leur arrivée dans la cité portuaire. Un mantra encore bien visible au cours de cette période estivale. Disposant d’un très faible budget et directement impacté par la nouvelle répartition des revenus liée aux droits TV, le club normand s’est pourtant montré actif dans le sens des arrivées. Ainsi, Ruben Londja, Ilyes Housni, Ismaïl Bouneb, Yanis Zouaoui et Timothée Pembélé, sur le fil, ont posé leur valise du côté du stade Océane. Le tout, sans dépenser le moindre centime. Côté départ, le HAC espérait faire rentrer 15M€ dans les caisses. Finalement, les Ciel et Marine ont cédé Antoine Joujou à Parme contre environ 3M€ (le joueur a été prêté dans la foulée aux Havrais pour la saison à venir) et Yoni Gomis à Strasbourg contre 2M€ (hors bonus). A noter également les départs de Nassim Chadli, Cheick Doumbia, Mohamed Koné, Djamal Moussadek ou encore les prêts de Kandet Diawara, Simon Ebonog, Mokrane Bentoumi mais aussi Aliou Thiaré. Pour autant, le HAC n’a pas su réaliser de grosses ventes malgré des intérêts exprimés pour certaines valeurs marchandes, à l’instar d’Etienne Youté Kinkoué, Arouna Sangante, Christopher Operi ou encore Oussama Targhalline. De quoi imaginer d’autres sorties dans les jours à venir ou, au plus tard, lors du prochain mercato hivernal…

Principales arrivées : Ruben Londja (Lausanne), Ilyes Housni (PSG), Ismaïl Bouneb (Valenciennes), Yanis Zouaoui (Martigues) et Timothée Pembélé (Sunderland)

Principaux départs : Antoine Joujou (Parme), Yoni Gomis (Strasbourg), Nassim Chadli (Wydad AC), Mohamed Koné (Charleroi), Djamal Moussadek (Versailles), Cheick Doumbia (Rodez)

Lens : 12/20

C’est un euphémisme : l’été a été mouvementé à Lens. Après avoir entamé un nouveau cycle en accueillant dans ses rangs Pierre Dréossi en tant que directeur sportif puis Will Still au poste d’entraîneur, la direction lensoise via son propriétaire Joseph Oughourlian annonçait vouloir réduire la masse salariale de l’effectif artésien en vendant notamment des joueurs peu convaincants lors de l’exercice précédent, en quête de temps de jeu ou à forte valeur marchande. Dès lors, des joueurs comme Julien Le Cardinal, Adam Buksa, Stijn Spierings ou encore Morgan Guilavogui ont mis les voiles. Décevant pour sa première saison en Artois, Elye Wahi a pris la direction de l’OM, rapportant ainsi 26 M€ + 5 M€ en bonus aux Sang et Or en plus d’un pourcentage à la revente. En parallèle, le RCL espérait réaliser un coup similaire en vendant Kevin Danso. Alors qu’un deal était conclu avec l’AS Rome, le transfert du robuste défenseur autrichien a capoté sans raison valable, ce qui a eu le don d’agacer le club nordiste. Malgré l’échec Danso, couplé à celui d’El-Aynaoui qui était annoncé proche de Monaco avant qu’une blessure au genou ne soit descellée lors de la visite médicale, Lens a réussi à se renforcer à moindre coût sur toutes les lignes avec les arrivées notables d’Anass Zaroury (9 M€) , M’Bala Nzola (en prêt), Martin Satriano (prêt avec option d’achat de 5 M€) ou encore Malang Sarr (libre). Suffisant pour viser le top 5 cette saison en Ligue 1 ?

Principales arrivées : Anass Zaroury (Burnley), M’Bala Nzola (Fiorentina), Martin Satriano (Inter Milan), Malang Sarr (Chelsea)

Principaux départs : Elye Wahi (OM), Salis Abdul Samed (Sunderland), Massadio Haïdara (Brest), Adam Buksa (Midtjylland), Stijn Spierings (Brondby)

Lille : 14/20

On s’attendait à une hécatombe pour le LOSC, mais finalement, Bruno Genesio s’en tire très bien. Annoncé sur le départ dès l’hiver dernier, Jonathan David est finalement parti pour continuer l’aventure chez les Dogues, à l’image de Zhegrova, de Lucas Chevalier ou de Tiago Santos qui apportent une stabilité par rapport à l’effectif de l’an dernier. Dans le sens des arrivées, Lille a frappé un gros coup en s’offrant Ethan Mbappé, mais aussi les jeunes attaquants Osame Sahraoui, Matias Fernandez-Pardo, ainsi que l’ex-latéral du Paris Saint-Germain, Thomas Meunier. En revanche, Lille a cédé Lény Yoro à Manchester United, mais récupère plus de 60 M€ dans ce transfert. Pour le remplacer, il faudra voir à l’avenir si les paris Aïssa Mandi et Mitchel Baker s’avéreront concluant pour suppléer la belle saison du néo-Red Devil.

Principales arrivées : Thomas Meunier (libre), Ethan Mbappé (PSG), Mitchel Bakker (Atalanta)

Principaux départs : Lény Yoro (Manchester United)

Lyon : 8/20

Difficile à analyser puisqu’il ressemble plus à une partie sur Football Manager qu’à un vrai mercato. D’abord, tout a commencé par le départ de Jake O’Brien et les options d’achats levées de Duje Caleta-Car, Mama Baldé, Orel Mangala, Saïd Benrahma et Ernest Nuamah. Sur les cinq, Mangala a été prêté, Mama Baldé a été vendu pour 4,5 M€ - soit moins cher que son option d’achat à 6 M€ - et Ernest Nuamah a refusé son transfert a Fulham à la dernière minute. Des choix sportifs difficilement lisibles, d’autant plus que Rayan Cherki, Anthony Lopes, Dejan Lovren ou encore Paul Akouokou n’ont pas quitté le club alors qu’ils devaient permettre de renflouer les caisses lyonnaises. Et pour se renforcer ? L’OL a notamment déboursé 30 M€ pour le défenseur central Moussa Niakhaté, en difficulté en ce début de saison, et Georges Mikautadze, acquis pour environ 20 M€. En fin de mercato, Tanner Tessmann (Venise), Warmed Omari (Rennes) et Wilfried Zaha (Galatasaray) sont venus compléter un effectif déjà bien fourni, sans vraiment apporter de certitudes à une équipe qui se doit de se qualifier en Ligue des Champions à la fin de la saison.

Principales arrivées : Georges Mikautadze (Metz), Wilfried Zaha (Galatasaray), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest)

Principaux départs : Jake O’Brien et Orel Mangala (Everton)

Marseille : 16/20

L’Olympique de Marseille restera, sans doute, l’un des principaux acteurs de ce mercato estival. Privé de Coupe d’Europe après un exercice 2023-2024 décevant, le club olympien s’est pourtant montré hyperactif au cours des deux derniers mois. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi en provenance de Brighton, le duo Benatia-Longoria a travaillé d’arrache-pied pour offrir à leur nouveau technicien l’effectif le plus compétitif possible. Et que dire du travail réalisé par la direction marseillaise. En enrôlant Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles), Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam), Derek Cornelius (Malmö), Lilian Brassier (Brest), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Ismaël Koné (Watford), Valentín Carboni (Inter), Mason Greenwood (Manchester United), Neal Maupay (Everton), Jonathan Rowe (Norwich) ou encore Elye Wahi (Lens), l’OM a ainsi déboursé 85M. Côté départs, les Phocéens ont, par ailleurs, récupéré 76M€ en cédant Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), Iliman Ndiaye (Everton), Vitinha (Genoa), Konrad De La Fuente (Lausanne), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Pape Gueye (Villarreal), Jonathan Clauss (Nice), Pau Lopez (Girona) et Samuel Gigot (Lazio) dans les dernières heures. Un mercato ô combien ambitieux malgré quelques fausses notes, à l’instar des dossiers Jordan Veretout (Rennes, OL), Azzedine Ounahi (Qatar, Arabie saoudite), Ulisses Garcia (ASSE, Valladolid, Augsbourg) et Chancel Mbemba (Bologne Al-Ittihad, Al-Shabab), placés dans le loft mais finalement conservés. Tout du moins, pour l’heure.

Principales arrivées : Jeffrey de Lange (Go Ahead Eagles), Geronimo Rulli (Ajax Amsterdam), Derek Cornelius (Malmö), Lilian Brassier (Brest), Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Ismaël Koné (Watford), Valentín Carboni (Inter), Mason Greenwood (Manchester United), Neal Maupay (Everton), Jonathan Rowe (Norwich), Elye Wahi (Lens)

Principaux départs : Pierre-Emerick Aubameyang (Al-Qadsiah), Iliman Ndiaye (Everton), Vitinha (Genoa), Konrad De La Fuente (Lausanne), Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Pape Gueye (Villarreal), Jonathan Clauss (Nice), Pau Lopez (Girona), Samuel Gigot (Lazio)

Monaco : 17/20

Difficile d’espérer un meilleur mercato. L’AS Monaco est parvenu à rajeunir son effectif sans perdre en qualité. Certes, les pertes de Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana et Guillermo Maripan peuvent faire souffrir certains supporters, tant leur statut était grand au sein du club sur les dernières saisons. Des visages marquants qui plient bagages engendrent forcément un petit choc émotionnel. Mais la direction monégasque a encore travaillé pour ramener de la jeunesse et des pépites à développer. Les yeux seront évidemment rivés sur George Ilenikhena et Lamine Camara qui ont brillé respectivement à Anvers et à Metz. Les jolis coups Mawissa et Teze renforcent un peu plus la défense de l’AS Monaco. Avec le retour de la Coupe d’Europe, Monaco avait besoin de frapper un grand coup et c’est chose faite.

Principales arrivées : George Ilenikhena (Royal Antwerp), Christian Mawissa (Toulouse), Lamine Camara (Metz), Thilo Kehrer (West Ham), Jordan Teze (PSV), Paris Brunner (Dormtund U19)

Principaux départs : Youssouf Fofana (AC Milan), Mohamed Camara (Al-Sadd), Félix Lemaréchal (Strasbourg), Guillermo Maripan (Torino), Myrin Boadu (prêt, Bochum), Paris Brunner (prêt, Cercle Brugge), Wissam Ben Yedder, Chrislain Matsima (prêt, Ausgburg)

Montpellier : 5/20

Le néant, voilà peut-être comment résumer le mercato estival du Montpellier HSC. Comptant parmi les clubs les plus dépendants des revenus liés aux droits TV, le club présidé par Laurent Nicollin a, malheureusement, vécu un été très douloureux. Sans marge de manœuvre sur le plan financier, le MHSC a ainsi conservé un effectif quasi similaire à celui de la saison passée. Seule arrivée à préciser ? Celle du jeune milieu défensif Rabby Nzingoula, prêté par Strasbourg. Pour le reste, la formation montpelliéraine a récupéré quelques liquidités grâce aux départs de Léo Leroy à Bâle (500 000 euros) et Maxime Estève du côté de Burnley (12M€). Et puis c’est tout. Une faible activité inquiétante, qui plus est au regard des premières sorties héraultaises. Pour rappel, le MHSC a pris l’eau face au PSG (0-6) après avoir été accroché par Strasbourg lors de la première journée (1-1). La saison s’annonce longue, très longue…

Principales arrivées : Rabby Nzingoula (Strasbourg)

Principaux départs : Léo Leroy (Bâle), Maxime Estève (Burnley), Sacha Delaye (Lustenau)

Nantes : 13/20

Si Antoine Kombouaré n’espérait pas de mauvaises surprises dans les derniers instants du marché des transferts, le Kanak accueillait la fin de cette fenêtre estivale comme une «bonne nouvelle». Après une saison éprouvante marquée par un maintien arraché sur le fil, le FC Nantes avait offert plusieurs bons de sorties à certains de ses éléments forts à l’image de Douglas Augusto, Pedro Chirivella, Mostafa Mohamed ou encore Albon Lafont. Si plusieurs formations étrangères sont venues prendre la température pour certains d’entre eux, allant même jusqu’à manifester des intérêts concrets, à l’image de l’Ajax Amsterdam pour le portier tricolore, le FCN pourra encore compter sur leurs services, du moins pour les six prochains mois. Au rang des arrivées, les Canaris ont étoffé leur ligne d’attaque en réalisant une belle affaire avec l’acquisition définitive de Matthis Abline, récompensé pour sa fin de saison canon, contre 10 M€. Transfuge d’Huddersfield, Sorba Thomas a également posé ses valises dans l’ouest de la France, à l’instar de Johann Lepenant, en quête de temps de jeu et prêté jusqu’à la fin de la saison par l’OL. En parallèle, Nicolas Cozza a fait son retour à la Beaujoire, imité par la belle pioche Jean-Philippe Gbamin. Libre depuis son départ de Dunkerque, le défenseur de 28 ans viendra apporter son expérience en défense. En ce qui concerne les départs, Nantes a renfloué ses caisses en vendant Bastien Meupiyou à Wolverhampton ainsi que Junior Diaz et Stredair Appuah, respectivement à Troyes et Palerme. Enfin, Rémy Descamps a pris la direction de l’OL. Même son de cloche pour Moussa Sissoko, Denis Petric et Samuel Moutoussamy, en fin de contrat avec Nantes et contraint de quitter le navire jaune et vert.

Principales arrivées : Matthis Abline (Stade Rennais), Jean-Philippe Gbamin (Dunkerque), Tino Kadewere (OL), Johann Lepenant (OL), Sorba Thomas (Huddersfield), Nicolas Cozza (Wolfsburg).

Principaux départs : Bastien Meupiyou (Wolverhampton), Junior Diaz (Troyes), Stredair Appuah (Palerme), Lohann Doucet (Paris FC), Samuel Moutoussamy (Sivasspor), Rémy Descamps (OL), Moussa Sissoko (Watford), Denis Petric (Lens).

Nice : 14/20

Même s’ils étaient déjà annoncés sur le départ depuis de nombreux mois, Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo vont beaucoup manquer à l’effectif de l’OGC Nice. Le premier cité s’est envolé du côté de la Juventus Turin alors que le second a rejoint West Ham sous la forme d’un prêt avec option d’achat obligatoire. S’ajoute la perte d’Alexis Claude-Maurice et les longues blessures de Terem Moffi, victime d’une rupture des ligaments croisés à un genou, et Gaëtan Laborde, fracturé au pied. Mais les Aiglons ont frappé un grand coup en s’offrant le talent allemand Youssoufa Moukoko, en provenance du Borussia Dortmund. D’autres recrutements intéressants ont été réalisés comme la venue des défenseurs centraux Moïse Bombito et Mohamed Abdelmonem. Ainsi que des arrivées de qualité en Ligue 1 avec Jonathan Clauss et Tanguy Ndombele pour se renforcer.

Principales arrivées : Jonathan Clauss (OM), Tanguy Ndombele (libre), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Moise Bombito (Colorado Rapids)

Principaux départs : Khéphren Thuram (Juventus), Jean-Clair Todibo (West Ham)

PSG : 13/20

Le PSG a respecté son plan mais… Luis Enrique est satisfait. Certains supporters, beaucoup moins. Oui, le mercato estival du club de la capitale prête à débat. Pourtant, le plan initial a été respecté à la lettre. Un renfort dans chacune des lignes : Matveï Safonov (20 M€, arrivé de Krasnodar), Willian Pacho (45 M€, Francfort), Joao Neves (60 M€, Benfica) et Désiré Doué (50 M€ + 10 M€ de bonus, Rennes) ont ainsi débarqué dans la Ville Lumière. De quoi renforcer un collectif désormais orphelin de Kylian Mbappé, aujourd’hui sous les couleurs du Real Madrid. De quoi également respecter la nouvelle direction prise par les hautes sphères parisiennes. Suffisant pour performer sur la scène européenne ? Les prochains mois se chargeront de répondre à cette principale interrogation. Malgré ces arrivées, les questions subsistent. Pourquoi le PSG ne s’est pas plus armé sur le plan défensif, à l’heure où Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont sur le flanc et où les latéraux titulaires ne sont pas doublés ? Pourquoi les champions de France en titre n’ont pas, non plus, enrôlé un attaquant après la blessure de Gonçalo Ramos ? Des questionnements qui ne semblent pas perturber Luis Enrique, «satisfait» du travail effectué par Luis Campos. Un bilan, enfin, mitigé sur le plan des départs. Si le PSG est parvenu à diminuer sa masse salariale en se libérant de Manuel Ugarte, transféré à Manchester United, Juan Bernat, parti à Villarreal, Hugo Ekitike, définitivement lié à Francfort, Ismaël Gharbi, vendu à Braga, Nordi Mukiele, prêté au Bayer Leverkusen, ou encore Carlos Soler, finalement prêté (sans option d’achat) à West Ham, alors qu’une vente a longtemps été évoquée, d’autres indésirables n’ont cependant pas trouvé preneur, à l’instar de Colin Dagba, Milan Skriniar, Danilo Pereira et Ayman Kari. Mitigé.

Principales arrivées : Matveï Safonov (Krasnodar), Willian Pacho (Francfort), Joao Neves (Benfica), Désiré Doué (Rennes)

Principaux départs : Kylian Mbappé (Real Madrid), Manuel Ugarte (Manchester United), Juan Bernat (Villarreal), Hugo Ekitike (Francfort), Ismaël Gharbi (Braga), Nordi Mukiele (Leverkusen), Carlos Soler (West Ham)

Reims : 9/20

Actif la saison dernière, le Stade de Reims n’avait pas lésiné sur les moyens pour se renforcer avec plus de 50 millions d’euros déboursés. Cette fois les Champenois ont été assez sages. Will Still parti du côté de Lens, c’est Luka Elsner qui l’a remplacé après un passage réussi du côté du Havre. Le Slovène a dû composer avec quelques départs comme les vétérans Yunis Abdelhamid (AS Saint-Étienne) et Benjamin Stambouli (Libre) après la fin de leur contrat. Thomas Foket est reparti en Belgique tandis qu’Ibrahim Diakité l’a suivi. Sorti d’un prêt réussi à Brest, Kamory Doumbia n’a pas été conservé et a été vendu au club breton tandis que 9 millions d’euros ont été récupérés de la vente d’Amir Richardson. Reims a effectué des coups en ne dépensant pas. Cédric Kipré est arrivé libre de West Bromwich Albion quand Gabriel Moscardo (Paris Saint-Germain) et Aurélio Buta (Eintracht Francfort) sont venus en prêt. Reims a surtout misé sur la jeunesse avec Amadou Koné (19 ans), Ewen Jaouen (18 ans), Yaya Fofana (20 ans), Abdoul Koné (19 ans) et Nhoa Sangui (18 ans) qui ont été promus du centre de formation. Reims va encore une fois miser sur la jeunesse, mais ne s’est pas vraiment renforcé sur le mercato. À voir si ce choix a été payant. Pour le moment, il laisse pas mal de doutes même si le début de saison est correct avec 4 points en 3 matches.

Principales arrivées : Cédric Kipré (West Bromwich Albion), Gabriel Moscardo (Paris Saint-Germain) et Aurélio Buta (Eintracht Francfort)

Principaux départs : Yunis Abdelhamid (AS Saint-Étienne), Benjamin Stambouli (Libre), Thomas Foket (Anderlecht), Ibrahim Diakité (Cercle Bruges), Kamory Doumbia (Stade Brestois 29) et Amir Richardson (Fiorentina)

Rennes : 14/20

S’il y a un club qui a connu un grand ménage cet été en France, c’est bien le Stade Rennais. Avec l’arrivée de Frédéric Massara dans les bureaux, un nouveau grand projet s’est installé en Bretagne et les premières pierres ont été posées par le dirigeant italien. Plusieurs visages bien connus ont plié bagages notamment Désiré Doué, Enzo Le Fée, Mathis Lambourde, Matthis Abline, Martin Terrier, Jeanuël Belocian mais aussi Benjamin Bourigeaud pour ne citer qu’eux. Dans le sens des arrivées, on note les jolis coups avec Jota, Albert Gronbaek, Naouirou Ahamada (en prêt), Mikayil Faye, Glen Kamara, Carlos Andrés Gomez, Henrik Meister et Jordan James. La défense a aussi été renforcée avec Leo Ostigard et Hans Hateboer. D’un point du romantisme, certaines pertes peuvent faire mal aux supporters rennais étant les noms marquants dans l’histoire récente mais Massara a recruté des jeunes à développer, ce qui rentre dans la philosophie du club, tout en y ajoutant un peu d’expérience avec Kamara et Hateboer. Les précieux contacts du dirigeant italien ont été précieux pour amener une profondeur d’effectif sur tous les postes. Un petit doute peut néanmoins résider avec le maintien de Julien Stéphan en poste.

Principales arrivées : Jota (Al Ittihad), Albert Gronbaek (Bodo/Glimt), Mikayil Faye (FC Barcelone), Glen Kamara (Leeds), Naouirou Ahamada (Crystal Palace), Mohamed Jaouab (Amiens), Carlos Andrés Gomez (Salt Lake), Henrik Meister (Sarpsborg), Leo Ostigard (Naples), Hans Hateboer (Atalanta), Jordan James (Birmingham).

Principaux départs : Désiré Doué (PSG), Enzo Le Fée (AS Roma), Martin Terrier (Bayer Leverkusen), Jeanuël Belocian (Bayer Leverkusen), Benjamin Bourigeaud (Al-Duhail), Matthis Abline (Nantes), Guéla Doué (Strasbourg), Fabian Rieder (prêt, Stuttgart), Warmed Omari (prêt, OL), Alfred Gomis (Palerme), Mathis Lambourde (Hellas Vérone), Arhur Theate (prêt, Francfort), Ibrahim Salah (prêt, Brest), Bertug Yildrim (prêt, Getafe), Mohamed Jaouab (prêt, Amiens), Rayan Bamba (prêt, Concarneau)

Saint-Etienne : 12/20

Rachetée par Ivan Gazidis pour son retour dans l’Élite, l’ASSE a réalisé le mercato le plus élevé de son histoire pour un peu plus de 20 millions d’euros. Neuf joueurs sont arrivés dans le Forez, à l’instar de l’expérimenté Yunis Abdelhamid, de Brice Maubleu mais aussi de l’ex-Bordelais Zuriko Davitashvili, du milieu de terrain Igor Miladinovic et du joli coup Pierre Ekwah, prêté en provenance de Sunderland. Le tout pour un total de presque 10 millions d’euros, auquel s’ajoute 10 millions supplémentaires pour le pari Lucas Stassin, prometteur buteur belge de Westerloo mais qui reste un pari élevé au vu du prix de son transfert. Olivier Dall’Oglio aurait surement aimé d’autres arrivées en plus, notamment après les départs importants des cadres de la saison dernière Irvin Cardona et Nathanael Mbuku. Mais globalement, cela reste satisfaisant pour un promu.

Principales arrivées : Yunis Abdelhamid (libre), Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Stassin (Westerloo)

Principaux départs : Irvin Cardona (retour de prêt), Nathanael Mbuku (retour de prêt)

Strasbourg : 13/20

Sous pavillon BlueCo (détenteur de Chelsea) depuis juin 2023, Strasbourg a été très actif cet été dans le sens des arrivées. Sur ces deux mois de mercato, les Alsaciens ont déboursé 55 millions d’euros, soit le total le plus haut de leur histoire pour un marché des transferts. En plus de la nomination d’un nouveau coach, Liam Rosenior, 13 nouveaux joueurs sont arrivés du côté du nord-est de la France, dont l’ancien Bordelais Karl-Johan Johnson (34 ans), arrivé libre, ainsi que le Serbe Djordje Petrovic (24 ans), envoyé en prêt chez les Strasbourgeois par Chelsea. L’ancien Rennais Guéla Doué et l’ex-joueur de l’OL Mamadou Sarr ont eux été recrutés pour dix millions d’euros. Prêté par Chelsea pendant quatre mois la saison passée, Andrey Santos est finalement resté dans l’Alsace pour cette saison. Le Brésilien a d’ailleurs trouvé le chemin des filets à deux reprises (contre Rennes et Lyon). Enfin, le club strasbourgeois a enregistré les arrivées de Sebastian Nasasi, venu de Malmö pour 11 millions d’euros, et de Sékou Mara, recruté à Southampton contre 12 millions d’euros. Avec ces nombreuses arrivées, Strasbourg espère finir dans la première partie de tableau et, pourquoi pas, décrocher une place en Coupe d’Europe. Côté départs, le RCSA n’a rien empoché puisque plusieurs joueurs étaient en fin de contrat comme Ibrahima Sissoko et Frédéric Guilbert.

Principales arrivées : Andrey Santos (prêt), Sékou Mara (Southampton), Mamadou Sarr (OL), Karl-Johan Johnson (libre), Sebastian Nasasi (Malmö), Guéla Doué (Stade Rennais).

Principaux départs : Ibrahima Sissoko (libre), Frédéric Guilbert (libre), Lucas Perrin (libre).

Toulouse : 10/20

À défaut d’avoir perdu de nombreux cadres durant cette fenêtre estivale, Toulouse s’est consolé en renflouant ses caisses. Fer de lance de l’attaquant toulousaine depuis deux saisons avec un total de 37 buts et 8 passes décisives en 85 participations, Thijs Dallinga a mis un terme à son aventure sur les bords de la Garonne pour prendre la direction de Bologne, qualifié pour la Ligue des Champions et qui a déboursé pas moins de 15 M€ pour s’attacher les services du néo-international néerlandais. Même constat pour Logan Costa et Christian Mawissa. Grand artisan du sacre toulousain en Coupe de France en 2023, le Cap-Verdien a rejoint les rangs de Villarreal pour un montant avoisinant les 18 M€ en plus de céder un pourcentage à la revente. Pour le second cité, révélé aux yeux du grand public cet hiver et pour qui Monaco a fait le forcing, le défenseur central de 19 ans a opté pour le challenge monégasque en vue de franchir un nouveau cap. Et quid des arrivées ? Tandis que les Violets ont débauché le remplaçant de Mawissa à Genk en la personne de Mark McKenzie, Charlie Cresswell lui a emboîté le pas. Après avoir exploré des pistes de manière très concrète, Toulouse s’est finalement rabattu sur des joueurs trentenaires pour apporter un peu plus d’expérience à son effectif à l’image de Djibril Sidibé (libre), Miha Zajc et Joshua King (Fenerbahçe). Un mercato peut être un poil insuffisant compte tenu des moyens financiers de RedBird, actionnaire majoritaire du TFC.

Principales arrivées : Mark McKenzie (Genk), Charlie Cresswell (Leeds), Djibril Sidibé (libre), Joshua King (Fenerbahçe), Miha Zajc (Fenerbahçe).

Principaux départs : Logan Costa (Villareal), Thijs Dallinga (Toulouse), Christian Mawissa (Monaco), Veljko Birmancevie (Sparta Prague), Anthony Rouault (Stuttgart).