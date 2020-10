Wenger veut révolutionner la Coupe du monde et l'Euro

Arsène Wenger s'active. Trois jours après avoir évoqué quatre idées révolutionnaires dans les colonnes du Mirror, le nouveau responsable du développement du football mondial à la FIFA s'attaque à la Coupe du monde, à l'Euro et tacle la Ligue des Nations dans une entrevue donnée à Bild. «Nous devons nous débarrasser de la Ligue des Nations et trouver des événements plus clairs que tout le monde comprend. Si vous allez dans la rue et demandez aux gens ce qu’est la Ligue des Nations vous ne trouverez pas beaucoup de personnes capables de l’expliquer», lâche l'Alsacien histoire de régler le compte de la compétition récemment sortie de terre.

Avant d'imaginer jouer la Coupe du monde et l’Euro de football tous les deux ans au lieu de quatre. Ce qui, selon lui, ne nuirait pas au prestige de l'événement. «Après tout, les gens regardent aussi la Ligue des champions chaque année», plaide-t-il. Pour cela, Wenger estime que les qualifications devraient se jouer sur un mois seulement, dans le but de les vendre plus facilement aux diffuseurs et aux sponsors.