Reims-PSG : la réaction à chaud de Marshall Munetsi

Ce samedi soir, Reims accueillait le PSG pour la 5e journée de Ligue 1. A domicile, les Rémois ont réussi à faire déjouer les Parisiens et repartent donc avec un bon point (1-1 score final). Pour la première fois de la saison, Paris ne prend pas les trois points et connaît un petit coup d’arrêt. Au micro de DAZN, Marshall Munetsi

a tenu à féliciter les siens pour ce bon match nul.

«On avait un mot aujourd’hui, on a tous travaillé, même les remplaçants. On a été solide et on a tous travaillé en deuxième période. Ce n’est pas facile de jouer face à Paris, ils ont pas perdu cette saison. On a de la confiance pour gagner des matches et poursuivre la saison. On prend la saison à chaque match, on ne regarde pas en haut. On continue à travailler ensemble et aujourd’hui ce n’était pas simple»n a-t-il lancé.