Monaco : Philippe Clement fait le point sur le mercato

L’AS Monaco pourrait perdre deux de ses cadres cet hiver. En défense centrale, nous vous avions révélé que Chelsea avait déjà formulé une offre à l’ASM pour Benoît Badiashile, dont le montant était d’environ 40 millions d’euros. Mais Manchester United, qui est sur le coup depuis plusieurs années, est également toujours à l’affût pour l’enrôler. De plus, l’agent d’Alexander Nubel, le portier monégasque, a confirmé que le Bayern Munich était prêt à le récupérer. Deux cas à gérer rapidement pour le club du Rocher, mais Philippe Clement a fait le point sur le mercato, ce lundi.

« Ils sont ici à l’entraînement et ils ont la tête ici. Ils font tout ce qu’il faut pour l’équipe. Je suis à Monaco depuis maintenant 11 mois et, les 6 derniers mois, il y a eu beaucoup d’intérêt pour beaucoup de joueurs. Ce n’est pas quelque chose de nouveau parce que c’est un projet avec beaucoup de jeunes joueurs, donc, de ce fait, il y a des intérêts sur le marché des transferts. En tant qu’entraîneur, on est toujours content quand le mercato se termine. On verra. Ça dépend des situations, si elles sont intéressantes pour le club ou non. Le plus important pour moi, c’est que les joueurs aient la tête ici, et c’est le cas », a-t-il clarifié en conférence de presse.

