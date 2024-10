Dinamo Zagreb - Monaco : le soulagement d’Adi Hütter

Menée 2-0 par une équipe du Dinamo Zagreb qui avait l’intention de montrer un meilleur visage que celui face au Bayern Munich, l’AS Monaco a finalement réussi à arracher le point du nul (2-2) dans les ultimes minutes du temps réglementaire. Avec une victoire (contre le FC Barcelone, 2-1) et un match nul, le club de la Principauté pointe à la 14e position et fait partie, pour le moment, des barragistes. Après la rencontre, Adi Hütter a félicité la réaction de son équipe, qui n’a rien lâché alors que l’ASM se dirigeait vers sa première défaite de la saison.

« Je ne peux pas dire que je suis heureux parce qu’on voulait gagner, mais c’est un bon point. Je suis satisfait de la mentalité affichée par mes joueurs dans des conditions difficiles. (…) Mes compliments à mon équipe et au Dinamo Zagreb qui a été très fort derrière, bon en transition et meilleur que nous à la reprise. On est passé par des moments compliqués, mais j’ai aimé le fait qu’on n’ait pas abandonné. C’est ce qui nous a permis de ramener un point. On devra faire attention parce qu’on ne pourra pas être chanceux à chaque fois. Ce soir, on l’a été un peu, mais tous les points sont difficiles à prendre en Ligue des champions, alors je suis content de ce qu’on a montré. Il fallait prendre des risques. Il fallait donner le signe aux joueurs qu’on voulait repartir avec au moins un point ou une victoire. On a eu le courage d’aller chercher ce match nul », a indiqué le technicien allemand en conférence de presse d’après-match.