Al-Ittihad : Karim Benzema sort enfin du silence !

Les temps sont durs pour Karim Benzema. Même s’il affiche une ligne statistique plus qu’honorable, avec 11 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, le Français se fait critiquer en Arabie saoudite. Les supporters d’Al-Ittihad ne sont pas satisfaits de son niveau et n’hésitent pas à le lui faire savoir, au point où il a dû fermer ses comptes sur les réseaux sociaux.

Dans le même temps, sa relation avec son coach Marcelo Gallardo serait plutôt froide, et le tacticien argentin l’a écarté du stage de reprise de l’équipe. L’ancien de River Plate refuserait même d’intégrer le buteur, qui poursuit son entraînement seul du côté de Djeddah. La dépêche de l’AFP annonçant des envies de départ du principal concerné tombée dans la journée de mardi n’a donc pas surpris grand monde. L’attaquant français se sentirait « sous pression » à Al-Ittihad et aurait demandé à quitter le club.

Benzema dément tout !

Et alors qu’on se demandait où pourrait rebondir le joueur formé à l’Olympique Lyonnais, il a pris la parole dans des propos relayés par L’Équipe du Soir. « C’est totalement faux ! Les médias ne savent plus quoi inventer. Plus c’est gros, mieux c’est », a ainsi lancé l’ancien buteur du Real Madrid, démentant donc les informations évoquant des envies de départ.

L’attaquant n’aurait donc aucune intention de partir, et le journal, qui s’appuie sur des sources à Djeddah, indique qu’il veut que son club recrute des joueurs d’un certain calibre. Il se sentirait ainsi plutôt seul dans l’effectif en termes de niveau, où il estime que seul N’Golo Kanté est au niveau. Il aurait également aimé avoir eu son mot à dire lors de la nomination de Marcelo Gallardo, qui a remplacé un Nuno Espirito Santo avec qui il ne s’entendait pas en novembre dernier. Il n’y aura pas de retour à l’OL donc…