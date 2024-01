Mercato : quelles options pour Karim Benzema ?

6 juin 2023. Après plusieurs années de bons et loyaux services au Real Madrid, Karim Benzema a surpris tout le monde en décidant de refuser une offre de prolongation au sein de la Casa Blanca pour changer d’air. Direction l’Arabie saoudite où Al-Ittihad a fait de lui sa recrue star. Moyennant un gros salaire, puisqu’on évoque une somme de 200 millions d’euros par an ainsi que la possibilité d’avoir la main sur ses droits à l’image et d’autres avantages XXL, le Nueve a franchi le pas. Présenté devant une foule en délire, l’attaquant né en 87 a ensuite livré ses premières impressions au site officiel de l’écurie de SPL le 8 juin dernier. L’occasion d’en dire plus sur son choix de carrière et de vie.

«Je me sens bien heureux, heureux de rejoindre un club légendaire. Bien sûr c’est un nouveau challenge pour moi, une nouvelle vie et je suis pressé de commencer à m’entraîner. Pourquoi ce club ? C’est l’un des meilleurs en Arabie saoudite, c’est un club avec une ferveur, de la passion et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie saoudite ? Parce que je suis musulman et que c’est un pays musulman. J’ai toujours voulu vivre ici (…) C’est différent de l’Europe, mais je suis déjà venu en Arabie saoudite et je me sens bien dans cet environnement. Le plus important c’est que c’est un pays musulman, c’est bienveillant et très beau. Quand j’ai dit à ma famille que j’allais rejoindre l’Arabie saoudite, ils étaient tous heureux. C’est réconfortant et je sais que notre place est en Arabie saoudite.»

Des mots qui sonnent différemment sept mois plus tard. En effet, KB9 a connu des moments compliqués depuis sa signature à Al-Ittihad. Outre son clash avec son ancien coach Nuno Espirito Santo, il a été violemment critiqué par les supporters du club qui attendaient plus de sa part, notamment lors du Mondial des Clubs. Marquer 11 buts et délivrer 5 passes décisives en 19 apparitions n’est pas suffisant selon eux. Pointé du doigt, notamment sur ses réseaux sociaux qu’il a désactivé, le Ballon d’Or 2022 a profité de quelques jours de repos en famille pour couper. Blessé, il était attendu malgré tout à la reprise au début du mois de janvier. Mais il n’a pas pu quitter l’Ile Maurice en raison d’un cyclone.

Une explication qui n’a pas convaincu Marcelo Gallardo, qui a maintenu sa décision de l’exclure de son groupe. En effet, Arriydiyah a indiqué ce matin que le coach argentin ne veut pas réintégrer le Nueve lors du stage de l’équipe à Dubai. Les dirigeants d’Al-Ittihad essayent d’arrondir les angles entre tout le monde afin que le joueur de 36 ans soit présent à la reprise du championnat le 7 février face à Al-Tai. Mais ce n’est visiblement pas le plan de KB9. Ce mardi après-midi, l’AFP a révélé que le Français souhaite quitter "temporairement" Al-Ittihad. Son club lui a donc proposé de rejoindre une autre écurie de SPL. Mais Benzema, qui se sentirait "sous pression" et "incapable de donner le meilleur de lui-même dans son club" selon des sources proches de l’écurie de Djeddah, ne veut pas jouer ailleurs en Arabie saoudite.

Un retour à l’OL presque impossible

Ce qui prouve que la vérité est certainement ailleurs et qu’Al-Ittihad n’est peut-être pas le problème. Si ce n’était que ça, il accepterait de jouer chez un autre pensionnaire de SPL. Cela reste encore une solution puisque les équipes du championnat préfèrent des transferts interclubs pour éviter la fuite des stars et que la ligue soit critiquée. Mais comme Jordan Henderson, qui a quitté Al-Ettifaq pour l’Ajax, Benzema veut a priori rejoindre un autre championnat. Quelles options a-t-il donc encore aujourd’hui ? Malgré une expérience compliquée en Arabie saoudite, le natif de Lyon a des qualités de buteur, une expérience du très haut niveau et un profil qui peuvent plaire à de nombreuses écuries. Hier, RMC Sport a indiqué que l’OL travaille au retour du Gone.

Mais selon nos informations, ce n’est pas forcément le cas. Le salaire du joueur est un peu trop élevé pour le club de John Textor. Il faudrait que le Nueve accepte de réduire ses émoluments. De plus, l’OL compte déjà sur Alexandre Lacazette et Gift Orban, recruté la semaine dernière pour 13 millions d’euros. Un retour entre Rhône et Saône fait rêver du monde mais paraît compliqué. D’autant que Jean-Michel Aulas, avec lequel il a un lien privilégié, n’est plus là. En Espagne, on suit aussi de près la situation du Français. Il connaît parfaitement la Casa Blanca, Carlo Ancelotti, les joueurs et Florentino Pérez. De plus, les Merengues n’ont pas actuellement un n°9 de classe mondiale et ne comptent que sur Joselu à ce poste.

La Premier League est là

Revenir pour une pige de quelques mois à Madrid serait plutôt tentant. Mais les médias ibériques ont souvent assuré qu’un come-back n’était pas à l’ordre du jour. En revanche, l’Angleterre est prête à lui tendre les bras. Quand la situation a commencé à s’envenimer à Al-Ittihad, Chelsea, Manchester United et Arsenal ont été liés de près ou de loin à l’attaquant tricolore. Les trois cadors de Premier League sont tous en quête d’un avant-centre de classe mondiale. Ce qu’est Benzema. Il peut encore rendre des services à pas mal d’équipes, même si certaines pourraient hésiter à miser sur un joueur de 36 ans. Quoi qu’il en soit, les clubs anglais ont, pour beaucoup, les épaules pour assumer un tel transfert (indemnités de transfert et salaire) ou un prêt payant.

Ailleurs sur le Vieux continent, il reste peu de solutions et son nom n’a pas forcément été mentionné en Allemagne et en Italie. En France, le PSG, qui a dépensé des millions pour Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, a été un temps lié à lui par le passé. Ce n’est plus le cas à présent. En dehors de l’Europe, la Major League Soccer, où se sont exilés Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, Jordi Alba ou encore Hugo Lloris, peut représenter une option séduisante aussi bien sportivement qu’au niveau de sa vie quotidienne. Il reste à savoir quelles seront les envies de Karim Benzema, qui a été visiblement surpris par le niveau et l’exigence en Arabie saoudite. Nul doute qu’il prendra en compte tous ces aspects au moment de faire un nouveau choix. Pour le moment, il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Ittihad, qui aura aussi son mot à dire.