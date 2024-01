Karim Benzema demande à quitter Al-Ittihad

Désireux de relever un nouveau défi après son aventure réussie au Real Madrid, Karim Benzema avait pris la décision de suivre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite et avait rejoint la formation d’Al-Ittihad. Mais rien ne s’est passé comme prévu, puisque après des premiers pas convaincants, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais a rapidement été pris en grippe par une partie des supporters, mécontents de ses performances lors de la Coupe du monde des Clubs. Ce qui avait poussé le joueur à se retirer des réseaux sociaux.

Et rien ne s’est arrangé puisque Karim Benzema n’a ensuite pas pu rejoindre son club qui reprenait le chemin de l’entraînement… ce qui aurait agacé la direction d’Al-Ittihad. La presse saoudienne expliquait d’ailleurs que Marcelo Gallardo refuse de réintégrer l’attaquant tricolore lors du stage de pré-saison à Dubaï. Avant la reprise des matchs en février, la direction du club jaune et noir espère tout remettre dans l’ordre et, comme nous l’avons expliqué, le septième de Saudi Pro League compte sur lui.

Karim Benzema veut partir «temporairement»

Mais selon les dernières informations de l’AFP, l’attaquant français se sentirait «sous pression» à Al-Ittihad et aurait demandé à quitter le club, selon une source proche du club saoudien. Plus précisément, l’ex-attaquant madrilène voudrait quitter «temporairement» Al-Ittihad, qui lui a proposé un prêt dans une autre équipe du championnat saoudien. Mais l’option d’un départ dans un autre club saoudien a été refusée par le Ballon d’Or 2022.

Toujours selon la source interne, «Karim Benzema se sent incapable de donner le meilleur de lui-même à Al-Ittihad à cause de la pression», est-il précisé. Contacté par l’Agence France Presse, l’entourage de l’ancien Lyonnais, sous contrat jusqu’en 2026, n’a pas souhaité confirmer ces informations. Reste à savoir quel sera le dénouement pour Karim Benzema, alors qu’un retour à l’Olympique Lyonnais - dont rêve tout le peuple rhodanien - n’est pas à l’ordre du jour, selon nos informations.