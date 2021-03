Vives tensions entre le Real Madrid et l'Atlético, Edinson Cavani met un gros coup de pression à Ole Gunnar Solskjaer pour son avenir

La suite après cette publicité

Le Real Madrid reprend espoir pour Bale

Le Real Madrid va-t-il enfin parvenir à se débarrasser de Gareth Bale ? Tout le club merengue l'espère, mais ces derniers mois, l'opération était mal partie, le Gallois étant très loin de faire de bonnes performances avec Tottenham, qui a obtenu son prêt l'été dernier. Mais depuis quelques semaines, cela va mieux pour Bale, de nouveau décisif avec les Spurs. Il enchaîne les buts et les passes décisives et, selon le Daily Mail, a redonné espoir au Real Madrid. L'espoir de le voir enfin débarrasser le plancher une bonne fois pour toutes. Les Merengues se mettent à croire que Tottenham, face au retour en forme de son prêté, pourrait venir négocier avec les Madrilènes l'été prochain pour l'acheter. Ou alors qu'un autre club entre aussi dans la danse afin de recruter Bale à bon prix. Bref, le Gallois sera encore au centre de l'attention cet été.

Tensions entre le Real et l'Atlético

Le derby de dimanche après-midi entre l'Atlético de Madrid et le Real n'est pas terminé ! Comme le relaie Marca sur sa première page ce matin, la tension est vive depuis le match de ce week-end entre les deux clubs. La raison ? La course au titre bien sûr, où les deux équipes ne sont séparées que de 5 points. Mais aussi l'arbitrage qui a été remis en cause par les Merengues hier. Le club de Florentino Pérez a publié une vidéo sur les réseaux sociaux où il recense les 10 erreurs de l'arbitre de la rencontre, M. Hernandez Hernandez. Une compilation qui n'a pas plu aux Colchoneros, qui ont répondu par un tweet hier soir : «certains ont l'habitude d'avoir toujours le vent en leur faveur.» Ambiance.

Le coup de pression de Cavani à Solskjaer

C'est une véritable bombe qu'a lâché le média argentin Olé, lundi en fin de journée. La publication argentine indiquait que l'attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, serait sur le point de s'engager avec le club argentin de Boca Juniors pour la saison prochaine ! Cela a vite fait le tour des médias football de la planète avant que l'information ne soit démentie par d'autres. Mais cela pose le problème de l'avenir d'El Matador qui n'est toujours pas réglé. Et selon The Sun, cela commence aussi à agacer Cavani. L'Uruguayen mettrait la pression sur Ole Gunnar Solskjaer, afin de savoir s'il a un avenir à Manchester United et, donc, s'il doit prolonger avec les Red Devils. La même démarche aurait été entreprise par Éric Bailly, selon la publication britannique.