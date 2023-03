Ligue 2 : Sochaux tenu en échec à Caen

La dernière rencontre de la 26ème journée de Ligue 2 offrait un beau duel de haut de tableau entre Caen et Sochaux au stade Michel d’Ornano. En cas de victoire, les deux équipes, respectivement 6ème et 3ème avant le coup d’envoi, pouvaient prendre un bel avantage sur un concurrent direct à la montée en Ligue 1 à la fin de la saison. Les Sochaliens commençaient d’ailleurs la rencontre pied au plancher alors que Gaëtan Weissbeck trouvait le poteau des Caennais (4e).

Les locaux montaient ensuite en régime et se procuraient une occasion bien repoussée par Maxence Prévot (21e). Au retour des vestiaires, les débats restaient équilibrés. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et se procuraient plusieurs situations chaudes mais sans réussir à trouver la faille pour débloquer cette partie. Ce partage des points ne fait les affaires de personne. Sochaux reste sur la dernière marche du podium et Caen en embuscade.

