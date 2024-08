Reinier débarque en prêt à Grenade

Les années se ressemblent et se suivent pour Reinier. Ne comptant pas sur ses services pour la saison à venir, Carlo Ancelotti et le Real Madrid cherchaient tant bien que mal un énième point de chute pour le Brésilien, incapable de s’imposer dans la capitale espagnole et de retour d’un prêt infructueux à Frosinone. Envoyé en réserve, le milieu offensif de 22 ans tentera de se relancer en deuxième division. Ce vendredi, le club merengue a annoncé le prêt de Reinier à Grenade, relégué à l’échelon inférieur cette saison.

«Le Real Madrid CF et le Grenade ont convenu du prêt du joueur Reinier pour cette saison, jusqu’au 30 juin 2025», a sobrement communiqué le champion d’Espagne en titre sur son site officiel.