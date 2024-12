Hansi Flick explique le coup de mou du FC Barcelone

5 points sur les 5 derniers matchs de Liga, un nul concédé au bout du temps additionnel face au Betis (2-2) samedi, l’euphorie du début de saison est retombée du côté du FC Barcelone. Le leader de Liga n’a plus que deux points d’avance sur le Real Madrid et trois sur l’Atlético de Madrid. En Ligue des Champions, les Catalans ont pris le bon wagon avec une 3e place avant son déplacement à Dortmund demain soir dans le cadre de la 6e journée. Néanmois, le petit coup de gueule poussé par Flick avec le Betis n’est pas passé inaperçu. Le technicien allemand en a remis une couche lors du point presse de veille de match. Selon lui, la jeunesse de son équipe est la principale raison à ces contre-performances, surtout après une période où tout réussissait au club.

«Parfois, nous avons des moments de moins bien, mais on fera le bilan à la fin de la saison. Nous sommes convaincus que nous pouvons avancer, jouer comme nous voulons jouer. C’est comme ça que ça doit être pour continuer à s’améliorer. Il y a des situations où l’équipe peut faire une erreur, nous sommes une équipe très jeune, c’est normal. Nous avons la volonté et j’aime beaucoup ça. Nous avons perdu deux points qui nous ont fait mal, mais nous devons apprendre de nos erreurs. Nous devons améliorer notre potentiel. Il y a des joueurs avec un grand potentiel. Nous sommes très unis en tant qu’équipe. C’est quelque chose que les fans voient, qu’ils aiment et qu’ils veulent voir, assure Flick, bien décidé à se rattraper mercredi en Ligue des Champions. Nous pouvons battre Dortmund, jouer très bien et tout donner. Ce sont trois points importants qui peuvent nous mettre dans une position très intéressante.» Et même de qualification.

