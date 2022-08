Tanguy Ndombele file en prêt à Naples !

La suite après cette publicité

Mis à l'écart par Antonio Conte à Tottenham, le milieu de terrain français Tanguy Ndombele a trouvé un point de chute de l'autre côté des Alpes : en effet, comme nous vous en informions mercredi, l'international tricolore (7 sélections) s'engage avec Naples pour la saison à venir sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat de 30 millions d'euros.

En plus du prêt payant d'un million d'euros, le club partonepeo prendra également en charge 3,5 M€ durant cet exercice. Dans un communiqué publié sur son site officiel, la formation azzurra s'est félicité de cette nouvelle signature. «Le SSC Napoli annonce qu'il a acquis les droits d'enregistrement de Tanguy Ndombele Alvaro du Tottenham Hotspur FC sur une base temporaire.»

Retrouver de la stabilité

Le Français tentera de s'imposer dans la durée à Naples, lui qui connaît pas mal de turbulences depuis de longs mois. S'il donne satisfaction, il pourra s'installer dans un entrejeu où ne devrait plus figurer Fabian Ruiz, en partance vers le PSG. Tanguy Ndombele sort lui d'un prêt de six à l'OL où il a pu retrouver du temps de jeu (14 matches TTC) mais son option d'achat était bien trop importante pour les finances lyonnaises.

Autre objectif possible pour le joueur, retrouver l'équipe de France. Même s'il part de loin (plus sélectionné depuis juin 2019 et plus appelé depuis novembre 2019) et que la Coupe du Monde démarre le 20 novembre prochain, il possède un potentiel intéressant qui a su séduire Didier Deschamps par le passé. Il faudra en revanche mettre les bouchées doubles afin de combler son retard sur ses concurrents directs. A lui de jouer.