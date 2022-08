Naples : ça brûle pour Tanguy Ndombele

Comme annoncé sur notre site la semaine dernière, Tanguy Ndombele était au coeur d'une bataille entre Naples et Villarreal. Mais les Partenopei ont pris ensuite de l'avance et sont en train de finaliser l'arrivée du Français sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros selon nos informations.

De plus, le Napoli prendra en charge 3,5 millions d'euros nets de son salaire. Il ne reste plus que quelques détails à régler concernant le contrat du joueur si l'option d'achat est levée par Naples, mais l'opération est en très bonne voie. Comme annoncé en Italie, le milieu est attendu demain pour passer sa visite médicale. Les diverses parties espèrent boucler le deal jeudi voir vendredi au plus tard.