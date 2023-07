Tout est bouclé entre l’Ajax et Arsenal pour Jurrien Timber

Le mercato d’Arsenal a pris une certaine ampleur. Bien décidé à rivaliser avec Manchester City sur le long terme et non pas sur une saison seulement, le club de Londres met de très gros moyens pour se renforcer cet été. Le transfert de Kai Havertz est déjà officiel moyennant 75 M€. Le milieu de terrain offensif vient garnir les rangs de sa nouvelle équipe, en plus de dépeupler l’effectif de Chelsea où il se noyait dans la masse. L’Allemand devrait bientôt être rejoint par Declan Rice. Le capitaine de West Ham est attendu chez les Gunners dans les prochains jours. Il va être recruté au prix fort de 117 M€, soit un record pour un joueur anglais. Il manque encore quelques détails, notamment sur les modalités de paiement, mais l’officialisation est désormais une question d’heure à en croire les médias anglais.

Une autre annonce officielle est attendue et pourrait même arrivée plus vite que prévu. Selon les informations de The Athletic, l’accord est total entre Arsenal et l’Ajax pour le transfert de Jurrien Timber. L’indemnité a été fixée à 40 M€, en plus de 5 M€ de bonus. Le défenseur néerlandais de 22 ans a été autorisé par sa direction à négocier avec le club anglais pour discuter des termes de son futur contrat. Il sera ensuite temps de traverser la Manche pour y passer ses examens médicaux.

