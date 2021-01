Southampton : Dan N'Lundulu attise les convoitises

Sixième de Premier League avec 29 points, soit autant que Tottenham, Manchester City et Everton, Southampton, qui compte un voire deux matches de plus, réalise une saison plutôt correcte. Les Saints comptent sur plusieurs éléments moteurs comme Danny Ings et d'autres jeunes talents en devenir à l'image de Dan N'Lundulu (21 ans). Né en France, il a rejoint l'Angleterre très jeune pour suivre sa famille et son frère, qui avait signé à Portsmouth. Dan, lui, a fait ses gammes à Southampton, club qu'il a intégré depuis ses 13 ans et où il a franchi les étapes les unes après les autres. Dans le groupe professionnel cette saison, il est entré en jeu déjà à 6 reprises, notamment lors de la victoire face à Liverpool le 4 janvier (1-0).

Considéré comme un jeune à fort potentiel, cet attaquant athlétique, adroit face aux buts et doué aussi bien avec le pied droit que le pied gauche, apprend et saisit la moindre opportunité. Mais celui qui possède la panoplie complète de l'avant-centre a aussi tapé dans l'oeil de plusieurs écuries prêtes à lui offrir du temps de jeu. Selon nos informations, des pistes sérieuses existent en Angleterre, en Italie et en Espagne, où le Betis le suit et pourrait même passer à l'offensive cet hiver. Il reste donc à savoir ce que Southampton et le joueur né en 1999 comptent faire cet hiver.