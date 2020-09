OL : Juninho répond à Jeff Reine-Adélaïde

En début de soirée, Jeff Reine-Adélaïde, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais de 22 ans, lâchait une véritable petite bombe : un an après son arrivée dans le club rhodanien, il voulait s'en aller. Personne ne s'y attendait vraiment et il n'a pas raté Rudi Garcia au passage. Le directeur sportif brésilien du club de Jean-Michel Aulas, Juninho, n'a pas tardé à réagir aux propos de son joueur.

« Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? Je pense qu'il s'est mis une pression plus importante qu'il ne le devait. Je peux le comprendre parce que j'étais comme ça quand j'étais joueur. Quand on a discuté ensemble, je lui ai dit : "calme, aie un peu de patience, tu vas récupérer ta place naturellement." J'aurais préféré qu'on en parle dans mon bureau. Il a préféré faire ça publiquement, mais ça ne me gêne pas du tout », a lâché le directeur sportif dans L'Équipe.