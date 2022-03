Crystal Palace, France U21 : l'incroyable saison de l'éclosion pour Michael Olise

La suite après cette publicité

Belle surprise à Reading la saison dernière, Michael Olise a rejoint Crystal Palace l'été dernier. Un choix vite devenu payant pour le milieu offensif de 20 ans qui s'est frayé une place dans l'effectif de Patrick Vieira. D'abord utilisé comme un joker de luxe, il a peu à peu gagné ses galons jusqu'à devenir titulaire avec les Eagles. Polyvalent et performant, il s'est peu à peu installé et a pris la lumière en l'absence d'un autre talent du club : Eberechi Eze. Aux côtés de Wilfried Zaha et de la révélation Conor Gallagher, il forme un trio intéressant derrière l'attaquant (souvent Odsonne Édouard). Utilisé à 26 reprises en équipe première dont 14 titularisations, Michael Olise affiche 4 buts et 8 offrandes. Une efficacité monstrueuse qui le rend désormais incontournable au sein du collectif londonien.

Profitant notamment du départ à la Coupe d'Afrique des Nations de Jordan Ayew, le jeune joueur né à Saint-Laurent-du-Maroni a su saisir sa place au meilleur des moments et son coach Patrick Vieira est sous le charme : «cela montre qu'il y a un potentiel fantastique chez le joueur, mais en même temps, il a besoin de temps pour continuer à se développer. Ces matches auxquels il jouera à l'avenir l'aideront à se développer. Nous savons à quel point il peut être bon et maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de travailler ensemble pour améliorer ce talent. Tous les joueurs sont impatients. Ils veulent tous jouer et c'est ce que j'aime chez Michael, chez Eze. Ils veulent être sur le terrain et veulent jouer. Leur travail consiste à me compliquer la tâche et quand vous regardez la façon dont ils ont tous les deux joué aujourd'hui, oui, j'aurai une décision difficile à prendre dans les deux prochaines semaines.»

Il avait le choix entre 4 sélections

Doté d'excellentes qualités de dribble, de vitesse et d'une belle efficacité, Michael Olise n'est pas du tout impressionné par le fait de passer de la Championship à la Premier League et fait clairement partie des jolies révélations de la saison. Une trajectoire folle, mais loin d'être surprenante comme l'a expliqué Mark Bowen son ancien coach à Reading dans des propos recueillis par l'Evening Standard : «au cours des 20 dernières années où j'ai travaillé avec de jeunes joueurs, je l'ai trouvé assez unique. La première chose qui m'est restée à l'esprit était l'arrogance qu'il avait et je le dis d'une manière agréable. Lors des séances d'entraînement, il se tenait littéralement sur le ballon et invitait les défenseurs. Un ou deux joueurs seniors le découpaient, lui envoyant un petit message. Il n'y avait pas de gémissements ou de pleurs cependant. Il me regardait et secouait la tête, puis il rebondissait et continuait. C'est inhabituel à cet âge.»

Un caractère fort et une grande confiance en soit qui se retranscrit sur les pelouses anglaises. Avant la trêve internationale, il s'est fendu de belles performances contre Manchester City (0-0) et Everton (4-0, 1 offrande) et a confirmé qu'il n'était plus un jeune qui tape à la porte, mais bien un maillon fort de Crystal Palace. Un nouveau statut qui a été suivi sur le plan de la sélection. Né en Guyane d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne avant de vivre à Londres, Michael Olise avait le choix entre quatre sélections. Si son choix n'est pas encore définitif, il vient de miser sur l'équipe de France en rejoignant les Espoirs pour des matches contre les Îles Féroé (24 mars) et l'Irlande du Nord (28 mars). Une décision forte pour celui qui est passé par les centres de formation de Chelsea et de Manchester City par le passé. Nouvelle pépite du football français, Michael Olise tentera de témoigner tout son talent encore une fois sous les ordres de Sylvain Ripoll.